La esperada temporada de Euphoria se estrena esta semana: todo lo que tenés que saber para verla

La esperada continuación de la serie mostrará a sus protagonistas alejados de la secundaria, enfrentando dilemas adultos.

La tercera temporada es considerada por HBO como el cierre definitivo de la historia.

El 12 de marzo se estrena la tercera y última temporada de Euphoria , la serie de HBO creada por el director de cine, actor y guionista estadounidense, hijo de Diana Rhodes y del reconocido actor y director Barry Levinson, Sam Levinson . Esta serie fue y sigue un furor en redes sociales, por lo que muchas personas se preguntan a qué hora se estrena y cómo se pueden ver los capítulos.

Desde su estreno en 2019, esta obtuvo gran reconocimiento por su estética y su crudo relato. En esta tercera temporada, vamos a poder volver a adentrarnos en la vida de estos jóvenes, que esta llena de drama, drogas, relaciones, traumas, redes sociales, amor y amistad .

El estreno mundial este domingo mantendrá su hora de emisión a las 9:00 p.m. ET/PT:

Esta nueva temporada va a dar un salto en el tiempo y se va a situar cinco años después del último capítulo . Los personajes dejan de ser adolescentes en la secundaria y pasan a mostrarnos cómo es su vida ahora que son adultos jóvenes.

El creador Sam Levinson ya había contado durante una presentación de HBO Max: “ Cinco años nos pareció un salto natural , porque si hubieran ido a la universidad, ya habrían terminado sus estudios en ese momento”.

Según lo que se pudo ver en los tráilers, la serie va a tocar temas y también una etapa de la vida más compleja. Rue continuar con sus desafíos con el consumo de drogas, luego de estar luchando contra la adicción a lo largo de la segunda temporada y de supuestamente estar sobria durante el resto del año escolar.

Levinson adelantó: “Básicamente, retomamos a Rue al sur de la frontera, en México, endeudada con Laurie, tratando de idear algunas formas muy innovadoras de saldar su deuda”.

Uno de los temas que más le interesa al público es saber qué es lo pasó con la relación entre Cassie y Nate. Por lo que se mostró en el tráiler, se va a profundizar, incluso con la posibilidad de que lleguen a casarse. Aunque en los adelantos podemos ver como se insinuan tensiones vinculadas a un nuevo rubro de Cassie asociado a la creación de contenido en plataformas digitales para adultos.

“Cassie vive en las afueras con Nate, están comprometidos y ella pasa mucho tiempo en redes sociales, obsesionada con las vidas aparentemente perfectas que llevan sus antiguos compañeros de secundaria”, explicó el creador.

También adelantó nuevos detalles sobre otros personajes clave: Jules está inscrita en una escuela de arte, Maddy trabaja en una agencia de talentos en Hollywood bajo las órdenes de un representante, aunque nos dan a entender que tiene actividades paralelas. Y Lexi, la hermana de Cassie, consigue trabajo como asistente de una showrunner interpretada por Sharon Stone, la cual fue descripta como “absolutamente encantadora y un verdadero ícono”.

Tráiler de Euphoria, temporada 3

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Reparto de Euphoria, temporada 3

Van a seguir estando muchos personajes del elenco original:

Zendaya como Rue Bennett

como Rue Bennett Hunter Schafer como Jules Vaughn

como Jules Vaughn Sydney Sweeney como Cassie Howard

como Cassie Howard Jacob Elordi como Nate Jacobs

como Nate Jacobs Alexa Demie como Maddy Pérez

como Maddy Pérez Eric Dane como Cal Jacobs

como Cal Jacobs Maude Apatow como Lexi Howard

como Lexi Howard Colman Domingo como Ali.

Por otro lado se confirmó la incorporación de nuevas estrellas a la serie. Entre los nombres que más resonaron en las redes sociales está Rosalía, la cantautora y productora española, que se suma al elenco marcando su debut actoral.

Pero también la serie va a tener que enfrentar el desafío de sustituir a actores como Eric Dane y Angus Cloud, cuya muerte entristeció a fans de todo el mundo e implica una pérdida significativa para la historia