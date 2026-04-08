HBO Max estrenó un western perturbador que ya se convirtió en la obsesión de millones + Seguir en









Contextualizada en plena época de pandemia, muestra los conflictos sociales que originó el aislamiento obligatorio.

Protagonizada por Pedro Pascal, es una de las películas más aclamadas en HBO Max. Imagen: HBO Max

Las plataformas de streaming continúan apostando por producciones arriesgadas que generan impacto inmediato en el público. En ese contexto, HBO Max sumó a su catálogo una película que no pasa desapercibida y que rápidamente empezó a dar que hablar por su tono provocador.

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Se trata de un western moderno que se aleja de los códigos clásicos del género para ofrecer una mirada inquietante sobre la sociedad contemporánea. Con una narrativa cargada de tensión y momentos incómodos, la película logró captar la atención tanto de la crítica como de los espectadores.

Eddington Joaquín Phoenix y Pedro Pascal protagonizan esta película, disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max El título que ya se convirtió en tema de conversación es Eddington, una obra que combina drama, sátira y violencia en un relato tan perturbador como fascinante.

De qué trata Eddington La historia de Eddington se sitúa en un pequeño pueblo de Nuevo México durante la pandemia, un contexto que funciona como telón de fondo para exponer tensiones sociales, políticas y personales. El conflicto central gira en torno al sheriff local y al alcalde del pueblo, cuya relación se deteriora rápidamente en medio de un clima de desconfianza generalizada.

Lo que comienza como una disputa de poder termina escalando hacia situaciones cada vez más extremas. A medida que avanza la trama, la película muestra cómo el miedo, la desinformación y la polarización afectan a toda la comunidad, generando un ambiente opresivo donde nadie parece estar a salvo.

Eddington Una historia que retrata los quiebres sociales que se vivieron en la pandemia del Covid-19. Imagen: HBO Max Con el sello característico de Ari Aster, el film mezcla elementos de thriller psicológico con crítica social, construyendo una experiencia intensa que deja al espectador en constante incomodidad. HBO Max: tráiler de Eddington Embed - EDDINGTON Tráiler Oficial Español Latino (2025) Subtitulado HBO Max: elenco de Eddington Pedro Pascal

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