La hermana Eva: la historia detrás de la exmodelo brasileña que se convirtió en monja + Seguir en









La joven se convirtió en los últimos días en una estrella del Internet luego de que fue descubierta vendiendo artículos de culto por las calles.

El antes y después de la hermana Eva.

Una joven mujer brasileña se volvió viral y atrapó la atención de millones de personas en su país tras una importante decisión. Se trata de una exmodelo de 21 años, Kamila Rodrigues Cardoso, quien luego de transitar muchas pasarelas se convirtió al cristianismo militante y paso a llamarse hermana Eva.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La joven se convirtió en los últimos días en una estrella del Internet luego de que fue descubierta vendiendo artículos de culto por las calles, según una historia que difundió el sitio Actualidad RT.

Más allá de haberse convertido en monja, Rodrigues Cardoso recibe constantemente propuestas amorosas, pero como respuesta asegura que se mantiene fiel a “su esposo” Jesús, indica el sitio de noticias ruso.

Kamila se había alejado de los sitios que frecuentaba y recientemente se viralizó en redes sociales el video de una joven monja vendiendo artículos religiosos en las calles de Goiania, en el estado brasileño de Goiás.

A partir de entonces, los internautas brasileños comenzaron a analizar una serie de imágenes de la mujer y llegaron a la conclusión de que la joven del video es la ex modelo originaria de Minas de Gerais, de 21 años.

La historia de la hermana Eva Kamila Rodrigues Cardoso en más conocida ahora como hermana Eva, quien a partir de los 18 años participó en varios concursos de belleza, pero en los últimos meses decidió cambiar rotundamente de planes. La joven decidió sumarse entonces a la congregación de Sancta Dei Genitrix, una institución que no está afiliada a la Iglesia católica romana, pero cumple distintas actividades sociales y religiosas. De manera similar a otros miembros de la congregación, la hermana Eva mantiene una activa presencia en redes sociales en donde comparte su labor social, así como mensajes religiosos a quienes la siguen. “Hablo mucho con Jesús”, aseguró la hermana Eva, aunque ante una consulta admitió que se maquilla y se cuida “para ofrecerle la mejor versión de sí misma”.

Temas Brasil