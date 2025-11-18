Brasil: la Corte Suprema condenó a ocho militares y a un policía por planear el asesinato de Lula en 2022

El Supremo Tribunal Federal aplicó penas de hasta 24 años a integrantes de cuerpos de elite que conspiraron para impedir la asunción del actual presidente en 2022.

La Corte Suprema de Brasil dictó este martes penas de entre uno y 24 años de prisión para ocho militares y un agente de la Policía Federal, tras confirmar su participación en un plan para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva , al vicepresidente Geraldo Alckmin y al magistrado Alexandre de Moraes.

El fallo, adoptado por unanimidad, declaró culpables a nueve de los diez procesados, todos integrantes o exintegrantes de unidades de elite del Ejército y un funcionario de la Policía Federal. Entre los sentenciados figuran los tenientes coroneles Rodrigo Bezerra de Azevedo, Rafael Martins de Oliveira y Hélio Ferreira Lima, además del policía Wladimir Matos Soares.

El único absuelto fue el general Estevam Gaspar de Oliveira, por falta de pruebas. Las penas máximas recayeron sobre HélioFerreira Lima, condenado a 24 años; mientras que Bezerra y Oliveira recibieron 21 años, lo mismo que Matos; y el resto de los militares, entre 1 y 17 años .

Según la investigación , el grupo elaboró el plan entre octubre y noviembre de 2022, inmediatamente después de la segunda vuelta presidencial que dio la victoria a Lula sobre Jair Bolsonaro. Su objetivo era impedir la transición, atacar a las autoridades electas y desarticular la investidura del nuevo gobierno.

Jair Bolsonaro ya fue condenado a 27 años por el intento de golpe.

La Policía Federal aportó cientos de mensajes y documentos donde se detallaban las fases del atentado y la identificación de los blancos. La Fiscalía sostuvo que los conspiradores presentaron el plan ante Bolsonaro, aún en el poder, en busca de apoyo.

“No existe duda alguna sobre la culpabilidad de los reos”, afirmó el presidente de la Primera Sala, Flávio Dino, al leer la sentencia.

El vínculo con Jair Bolsonaro y los próximos pasos judiciales

La causa está conectada con el proceso en el que el expresidente Jair Bolsonaro fue condenado a 27 años de prisión -domiciliaria- por conspiración e intento de impedir la asunción de Lula. Bolsonaro cumple esa modalidad desde agosto, debido a su edad, secuelas de la puñalada sufrida en 2018 y un reciente diagnóstico de cáncer de piel.

La defensa del exmandatario prepara nuevos recursos para mantener su situación bajo arresto domiciliario. En paralelo, los abogados de los militares y del policía condenado anticiparon que apelarán ante instancias superiores.

brasil bolsonaristas detenidos desalojo corte suprema.jpg La previa a la asunción de Lula estuvo marcada por protestas de bolsonaristas y una red coordinada de amenazas contra funcionarios.

El Supremo Tribunal Federal ya rechazó los primeros recursos y avanza en la ejecución de las penas. El fallo se inscribe en el proceso judicial más amplio que analiza las maniobras posteriores a la derrota electoral de Bolsonaro, cuando sectores de su entorno promovieron acciones para obstaculizar la transición democrática.

La asunción de Lula en 2023 se concretó finalmente con el respaldo institucional y el reconocimiento internacional, en un clima marcado por la desinformación, las protestas y una red coordinada de amenazas contra funcionarios.