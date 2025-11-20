20 años después lanzan ocho capítulos inéditos de la serie "Joey", el spin-off de "Friends" cancelado en 2006 + Seguir en









La comedia, que seguía a Joey Tribiani (Matt LeBlanc) después de los eventos de "Friends", contó con la participación de la actrices Drea de Matteo, y Jennifer Coolidge.

La serie protagonizada por Matt LeBlanc fue cancelada tras dos temporadas.

El spin-off de Friends, Joey, ha lanzado ocho episodios inéditos por primera vez desde la cancelación de la serie.

La comedia, que seguía a Joey Tribiani (Matt LeBlanc) después de los eventos de Friends, contó con la participación de la actriz de Los Soprano, Drea de Matteo, y Jennifer Coolidge. Se estrenó en 2004, atrayendo a 18.6 millones de espectadores para su episodio piloto.

Sin embargo, la disminución de los índices de audiencia significó que la serie se cancelara prematuramente durante la segunda temporada en 2006, con ocho episodios aún por emitir. Sin embargo, los fanáticos de la serie pueden ver la conclusión de la comedia, ya que se han agregado al canal oficial de YouTube de Friends, junto con los episodios que ya se emitieron.

Todo el elenco se reunió una vez para un especial de reunión en 2021 y reveló que solo se habían reunido como grupo una vez en 17 años en privado.

En septiembre de 2024, Cox descartó la idea de un reinicio de la serie. "Es difícil intentar rehacer algo", dijo al portal People. "Cualquier cosa con 're' delante con este grupo... creo que es muy especial". Sin embargo, elogió la serie y su popularidad duradera. "Cada chiste se mantiene vigente, todos los personajes son simplemente increíbles y teníamos a los mejores guionistas del mundo. Tengo suerte de que continúe a través de todas las generaciones. Y eso es una gran fortuna".

