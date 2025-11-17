Recortes de ayuda de EEUU y Europa causarían 22,6 millones de muertes, según un estudio internacional

Por desfinanciar ayudas, más de 22 millones de personas, gran parte de ellos menores de edad, podrían morir de causas prevenibles, de acá a 5 años.

Los recortes políticos de Trump y la guerra de Rusia y Ucrania, los factores principales de las muertes que pronostica un estudio internacional.

Para 2030, podrían morir 22,6 millones de personas por el desfinanciamiento europeo y de EEUU en asistencia internacional . A está conclusión, llegaron investigadores de España, Brasil y Mozambique, que recalcan que la mayoría de los futuros fallecidos, serían menores de edad.

" Es la primera vez en los últimos 30 años que Alemania, Francia, EEUU y Reino Unido están recortando ayuda al mismo tiempo ", dijo uno de los autores de la reciente investigación, Gonzalo Fanjul, director de políticas y desarrollo en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal).

Estas conclusiones son una actualización de un estudio realizado a principios de este año, que se centraba únicamente en las consecuencias de los recortes en la ayuda extranjera promovidos por Washington , en particular el desmantelamiento de la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional (USAID), y que proyectaba 14 millones de muertes adicionales.

En un escenario en el que los recortes de ayuda resulten ser severos, la nueva investigación espera 22,6 millones de muertes adicionales para 2030, incluyendo 5,4 millones de niños menores de cinco años.

Los investigadores dieron un rango de 16,3-29,3 millones de muertes para contemplar incertidumbres, incluidos qué programas se recortarían y choques externos como guerras, recesiones económicas o desastres climáticos.

Los recortes que se están produciendo en EEUU y Europa

Poco después de asumir la presidencia en enero, Donald Trump redujo en más del 80% la ayuda extranjera de Estados Unidos. También desmanteló la mencionada USAID, la mayor agencia de ayuda del mundo, que en 2024 había distribuido unos u$s35.000 millones.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que esta ayuda no sirve a los intereses fundamentales del país. En una audiencia ante el Congreso, negó que los recortes hayan causado muertes y acusó a los críticos de beneficiarse de un "complejo industrial de ONG".

Alemania, Francia y Reino Unido también han recortado ayuda debido a presiones presupuestarias internas y decisiones de enfocarse más en gastos de defensa tras la invasión de Rusia a Ucrania.