Fórmula 1 bajo la lupa: la FIA investiga una trampa oculta en varios monoplazas utilizada en el GP de Brasil + Seguir en









La federación descubrió dispositivos ilegales para una ventaja superior al resto en algunos equipos de la máxima categoría, tras el sprint en Interlagos.

La FIA descubrió un sistema ilegal en varios monoplazas, tras el sprint en el GP de Brasil.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) detectó un sistema irregular en varios monoplazas durante el Gran Premio de Brasil. El delegado técnico Jo Bauer identificó dispositivos no reglamentarios, que permitían manipular el desgaste del fondo plano de los autos. Estos mecanismos utilizaban placas de titanio que se expandían con el calor, lo que alteraba el rendimiento y violaba las normas técnicas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El hallazgo ocurrió tras la carrera sprint, cuando Bauer revisó los fondos planos antes de la clasificación. Allí encontró elementos diseñados para calentar los patines de titanio y ordenó su retirada inmediata. Esta medida obligó a los equipos afectados a modificar la altura trasera de sus monoplazas, lo que redujo su carga aerodinámica y penalizó sus tiempos por vuelta.

george-russell-3826640-scaled formula 1 Cómo surge la investigación de este dispositivo no reglamentario La investigación comenzó cuando varios equipos notaron que algunos monoplazas circulaban a una altura inusualmente baja, sin mostrar desgaste excesivo. Según Motorsport Japón, los patines de titanio absorbían calor en exceso, lo que provocaba su expansión hacia abajo durante la marcha.

El funcionamiento del sistema se basaba en el calor generado por el auto. A mayor temperatura, las placas de titanio se dilataban, lo que hacía que los patines quedaran por debajo de la tabla de madera. Así, cuando el auto generaba chispas, solo los patines tocaban la pista, mientras que la tabla se mantenía intacta. Al finalizar las sesiones, el metal se enfriaba y recuperaba su forma original, lo que permitía superar los controles técnicos sin dejar rastro.

El reglamento exige que los patines de titanio deben estar alineados con la tabla de madera y mantengan un grosor mínimo. Sin embargo, en Interlagos, algunos autos rodaron a alturas excepcionalmente bajas sin desgaste visible, lo que despertó las sospechas.

Suelo patines y placa de madera monoplaza de Fórmula 1 F1 Los monoplazas que intentaron sacar ventaja en el GP de Brasil La FIA no reveló oficialmente los nombres de los equipos involucrados, pero en el paddock circuló la posibilidad de que Haas y Racing Bulls fueran algunos de los beneficiados. Aston Martin, por su parte, tuvo un rendimiento irregular en el GP de Brasil, Fernando Alonso finalizó decimocuarto y Lance Stroll aún más atrás. Alonso declaró tras la carrera: "No puedo ser del todo honesto, pero todos han mejorado mucho". Sus palabras sugirieron que algunos rivales operaban al límite del reglamento. También agregó: "Preferimos intentar algo diferente y acabar decimocuartos, que hacer lo de siempre y ser duodécimos", lo que reflejó su frustración por la desigualdad en la competencia. La incertidumbre sobre qué ocurrirá a partir de ahora La FIA prepara una directiva técnica que prohibirá el uso de ciertos materiales y métodos en la parte inferior de los autos. Esta norma entrará en vigencia en 2026, junto con los cambios reglamentarios previstos. El objetivo es cerrar las lagunas que permiten este tipo de prácticas y garantizar una competencia más equitativa. La falta de comunicación oficial sobre los equipos sancionados generó incertidumbre en el paddock. Sin una prohibición expresa ni sanciones públicas, no quedó claro qué escuderías deben realizar modificaciones. Esta situación podría esclarecerse en las próximas horas, cuando equipos y pilotos deban responder a las preguntas de la prensa.