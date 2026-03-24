SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
24 de marzo 2026 - 12:30

La imperdible película de acción de Prime Video que tiene un 92% de aprobación de la crítica

No sólo fue elogiada por los especialistas, sino también aclamada por el público en general. Ahora está disponible en la plataforma.

Con este nuevo estreno de Prime Video no te vas a mover de tu sillón.

Imagen: Freepik

Dentro del catálogo de Prime Video hay una película que se convirtió en una verdadera joya escondida y que no deja de sumar reproducciones. Se trata de La orden, un thriller que fue ampliamente aprobado por la crítica especializada y que también logró conquistar al público con su historia intensa y atrapante.

Con un impresionante 92% de aprobación, esta producción se posiciona como una de esas películas que tenés que ver sí o sí si sos fanático del suspenso y la acción basada en hechos reales. Su llegada a la plataforma no hizo tanto ruido en un principio, pero con el paso de los días empezó a ganar relevancia entre los usuarios.

Informate más

Además de su gran recepción, La orden se destaca por su calidad narrativa y por un elenco de primer nivel, lo que la convierte en una de las propuestas más sólidas disponibles actualmente en Prime Video. Si estás buscando algo distinto para cortar la semana, esta es una opción más que recomendable.

La orden
Protagonizada por Jude Law, es una de las películas que no te pueden faltar este 2026.

De qué trata La orden, la joya escondida de Prime Video

La historia se sitúa en 1983 y sigue a un experimentado agente del FBI que comienza a investigar una serie de robos violentos que sacuden al noroeste de Estados Unidos. A medida que avanza en el caso, descubre que detrás de estos crímenes no hay simples delincuentes, sino una organización mucho más peligrosa.

Este grupo, conocido como “La Orden”, está compuesto por extremistas con una ideología radical que planean desestabilizar al gobierno a través de actos terroristas. Lo que en un principio parecía una serie de delitos aislados termina revelando un entramado mucho más oscuro y organizado.

La película, basada en hechos reales, construye un relato cargado de tensión y realismo, mostrando no solo la investigación policial, sino también el crecimiento de estos movimientos violentos en la sociedad. Con un ritmo atrapante y escenas de alto impacto, La orden logra mantener al espectador al borde del asiento, combinando acción, drama y una fuerte crítica social que la vuelve aún más potente.

Prime Video: tráiler de La orden

Embed - LA ORDEN ( The Order ) Tráiler Español (2024) Jude Law, Nicholas Hoult

Prime Video: elenco de La orden

  • Jude Law (Terry Husk)
  • Nicholas Hoult (Bob Mathews)
  • Tye Sheridan (Jamie Bowen)
  • Jurnee Smollett (Joanne Carney)
  • Marc Maron (Alan Berg)

Dejá tu comentario

