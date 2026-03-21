La película de acción protagonizada por Mario Casas que es furor en Prime Video + Seguir en









Una historia repleta de misterio y drama donde los problemas recurrentes del pasado se resolverán con mucha acción.

Mario Casas protagoniza una película española que no te podés perder en Prime Video. Imagen: Prime Video

Prime Video sumó a su catálogo una de las apuestas más ambiciosas del cine español reciente: Zeta, un thriller de acción que rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más vistos por los usuarios y que no deja de escalar en popularidad.

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Protagonizada por Mario Casas junto a Luis Zahera, la película combina espionaje, intriga internacional y escenas de alto impacto, en una historia que busca competir con las grandes producciones del género y captar a un público global, con una narrativa intensa.

Dirigida por Dani de la Torre, fue estrenada el 20 de marzo de 2026 y forma parte de una fuerte apuesta de la plataforma por contenidos originales con alcance global, consolidando su crecimiento en el mercado internacional y ampliando su catálogo de acción.

Zeta Un thriller español repleto de acción, misterio y drama, en Prime Video. Imagen: Prime Video De qué trata Zeta, la nueva película española La historia arranca con el asesinato simultáneo de cuatro exoficiales de inteligencia españoles en distintas partes del mundo, un hecho que enciende las alarmas dentro del CNI y pone en marcha una investigación urgente que sacude a toda la organización.

A partir de ese momento, la investigación revela que todos estaban vinculados a una antigua misión secreta en Colombia conocida como “Operación Ciénaga”, realizada décadas atrás y rodeada de misterio, lo que abre múltiples hipótesis sobre lo ocurrido y sus consecuencias actuales.

El caso queda en manos de Zeta, un agente especial interpretado por Mario Casas, que deberá desentrañar una red de secretos, traiciones y conexiones internacionales, mientras enfrenta peligros constantes y un pasado que vuelve para complicarlo todo y ponerlo al límite. Prime Video: tráiler de Zeta Embed - Zeta - Tráiler Oficial | Prime Video España Prime Video: elenco de Zeta Mario Casas (Zeta)

Luis Zahera (Zeta padre)

Mariela Garriga (Alfa)

Nora Navas

Christian Tappan