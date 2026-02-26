La miniserie francesa de 4 episodios que se convirtió en fenómeno en Netflix + Seguir en









Con solo cuatro capítulos y una trama con mucha tensión que deja al espectador con la necesidad de más, es perfecta para ver en el fin de semana.

"Una madre perfecta": la miniserie de Netflix que es un fenómeno.

El cine francés marca su presencia en Netflix, con producciones que combinan narrativas intensas, giros inesperados y actuaciones memorables. "Una madre perfecta" es un claro ejemplo de este éxito. Su capacidad para mantener el suspenso en cada episodio y su elenco de primer nivel la convirtieron en un fenómeno que permaneció en el Top 10 durante varios meses.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Esta miniserie de solo cuatro episodios cautivó a la audiencia desde su estreno en 2021 y, tras su llegada a la plataforma en 2022, se posicionó rápidamente entre las producciones más vistas de la plataforma. "Una madre perfecta" destaca por su ritmo ágil y su habilidad para generar tensión en cada escena, dejando al espectador con la necesidad de descubrir qué ocurrirá en el siguiente capítulo.

una-madre-perfecta-netflix De qué trata "Una madre perfecta" "Una madre perfecta" es un thriller psicológico que explora los límites del amor maternal y los secretos que pueden esconderse detrás de una familia aparentemente normal. La trama sigue a Hélène, una mujer que viaja desde Berlín a París, cuando su hija Anya es acusada de un crimen. Lo que comienza como un intento por demostrar la inocencia de su hija, se convierte en una investigación llena de giros inesperados.

A medida que Hélène profundiza en el caso, descubre que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Las relaciones ambiguas, las medias verdades y los secretos ocultos la llevan a cuestionar su propio juicio y a dudar de quienes la rodean.

La miniserie, con su estructura de cuatro episodios, logra mantener un suspenso constante. Cada capítulo introduce nuevos elementos que desafían al espectador a descifrar la verdad, mientras la línea entre la culpa y la inocencia se vuelve cada vez más difusa.

El enfoque en la psicología de los personajes y las tensiones familiares añade profundidad a la trama. La historia aborda temas como la lealtad, la manipulación y los sacrificios que una madre está dispuesta a hacer por su hija. Tráiler de "Una madre perfecta" Embed - Una Madre Perfecta | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado Reparto de "Una madre perfecta" El elenco de "Una madre perfecta": Julie Gayet

Tomer Sisley

Eden Ducourant

Andreas Pietschmann

Cyril Gueï

Fréderique Tirmont

Sylvain Dieuaide

Temas Netflix

Streaming