Con sólo 6 capítulos, esta serie de Netflix se convirtió en la más vista en 40 países + Seguir en









Fue recientemente estrenado en la plataforma y ya se convirtió en el thriller más visto en 40 países.

El thriller que estrenó Netflix y no te podés perder. Imagen: Freepik

Netflix continúa consolidándose como la plataforma líder en la producción de contenidos internacionales que logran romper las barreras del idioma. En su constante búsqueda por renovar el catálogo, el gigante del streaming ha apostado por producciones europeas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Recientemente, la plataforma incluyó en su oferta una producción alemana que, sin grandes campañas de marketing previas, ha escalado hasta la cima de los rankings globales. Se trata de "Unfamiliar" (conocida también como "Mi querida niña"), una miniserie de seis capítulos, que ya se consagra como el thriller más visto en más de 40 países.

Unfamiliar La serie que no te va a dejar despegarte de la pantalla ni por un segundo, en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Unfamiliar, la miniserie de Netflix que es furor La trama nos sumerge en una atmósfera intensa con el dramático escape de una mujer y una niña de un cautiverio de años, en una instalación de máxima seguridad. Lo que parece ser el final de una pesadilla es, en realidad, el inicio de un rompecabezas psicológico, donde nada es lo que parece y cada pista revela secretos más oscuros.

La serie invita al espectador a un juego de espejos constante, donde el trauma del pasado se entrelaza con una investigación policial que llevaba trece años estancada. La tensión es absoluta desde el primer minuto, obligándote a cuestionar la identidad de las víctimas y la verdadera naturaleza del captor, quien parece seguir observando cada movimiento desde las sombras.

Es una propuesta ideal para quienes disfrutan de las historias que se devoran en un solo fin de semana. Con un ritmo frenético y una estética sombría, esta miniserie logra mantener el misterio hasta el último segundo, convirtiéndose en una pieza imprescindible para los amantes del suspenso policial y los dramas psicológicos profundos.

Netflix: tráiler de Unfamiliar Embed - Unfamiliar | Official Trailer | Netflix Netflix: elenco de Unfamiliar Kim Riedle (Lena)

Naila Schuberth (Hannah)

Sammy Schrein (Jonathan)

Hans Löw (Gerd Bühling)

Julika Jenkins (Karin Beck)

Temas Netflix

Series