Floyd Mayweather y Manny Pacquiao vuelven al ring por Netflix: la revancha que el boxeo esperó una década

El estadounidense y el filipino se enfrentarán el 19 de septiembre en Las Vegas, diez años después de la llamada “Pelea del Siglo”. Netflix transmitirá el combate a nivel global y promete un espectáculo aún mayor que el de 2015.

Floyd Mayweather y Manny Pacquiao reeditarán en septiembre uno de los duelos más rentables de la historia del boxeo, esta vez con casi 100 años sumados entre ambos.

A diez años de una noche que paralizó al mundo del boxeo, Floyd Mayweather Jr . y Manny Pacquiao volverán a enfrentarse. Será el 19 de septiembre en Las Vegas, el mismo escenario que en 2015 albergó el combate más lucrativo de la historia reciente.

El anuncio lo hizo Netflix, que transmitirá la pelea en todo el mundo y apuesta a convertir la revancha en un nuevo fenómeno global.

Aquella primera pelea terminó con triunfo de Mayweather por decisión unánime. Llegaba invicto y se fue con su quincuagésima victoria. La llamada “Pelea del Siglo” dejó cifras récord, pero sobre el ring muchos sintieron que faltó fuego.

Mayweather, que está a punto de cumplir 49 años, oficializó su regreso al profesionalismo el viernes pasado. Desde que se retiró en 2017, el estadounidense se mantuvo activo en exhibiciones millonarias, construyendo más su marca que su legado deportivo.

Pacquiao, dos años menor, también volvió a calzarse los guantes en julio de 2025. En esa ocasión empató ante el campeón welter del CMB, Mario Barrios, en una actuación que sorprendió por su ritmo y competitividad pese al paso del tiempo.

El negocio detrás de la nostalgia

image (6) El legendario combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao tendrá un segundo capítulo 10 años después, en Las Vegas, el próximo 19 de septiembre.

El regreso no se explica solo desde lo deportivo. Se trata de dos nombres que todavía venden. Dos marcas que siguen generando expectativa aunque el calendario marque casi medio siglo para ambos.

“Floyd y yo le dimos al mundo lo que sigue siendo la pelea más importante en la historia del boxeo”, recordó Pacquiao en el anuncio difundido por Netflix. El filipino sostiene que la revancha será distinta. Más intensa. Más grande.

“Los aficionados han esperado lo suficiente, se merecen esta revancha”, afirmó. Su récord lo respalda: 62 victorias, 8 derrotas y 3 empates.

Mayweather, fiel a su personaje, no necesita demasiadas palabras. Su invicto habla por él. Lo que está en juego ahora no es solo el resultado. Es el recuerdo. Es la posibilidad de corregir aquella sensación amarga que dejó el primer capítulo.

Diez años después, el boxeo vuelve a apostar por la nostalgia. Y el mundo, otra vez, mirará hacia Las Vegas.