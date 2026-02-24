Netflix presentó el primer adelanto de "Orgullo y prejuicio", su nueva serie con Emma Corrin y Jack Lowden + Seguir en









La serie limitada de seis partes promete una adaptación fiel de la inmortal novela de Austen de 1813 del director de "Heartstopper", Euros Lyn, y la guionista Dolly Alderton.

Llega una nueva adpatación del clásico de Jane Austen.

Ya está disponible el primer adelanto de la esperada serie Orgullo y prejuicio de Netflix, protagonizada por Emma Corrin como Elizabeth Bennet y Jack Lowden como el Sr. Darcy.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Adaptada para la pantalla por la autora de "Todo lo que sé sobre el amor", Dolly Alderton, la serie de seis episodios, cuyo estreno está previsto para esta primavera, promete "devolverle la vida fielmente a la icónica historia de Jane Austen para el público que la aprecia, al tiempo que inspira a una nueva generación a enamorarse de ella por primera vez", según un comunicado de prensa.

Primer adelanto de Orgullo y prejuicio Un breve adelanto lanzado por Netflix el martes parece apoyar esta visión, con tomas cinematográficas de Elizabeth (Corrin) mirando la puesta de sol sobre un tejado y sonrojándose cuando oye el sonido de un galope, seguida de un robusto Lowden como Darcy llegando a caballo.

Orgullo y prejuicio _ Avance oficial _ Netflix Euros Lyn, director de Heartstopper, dirigió la serie. Junto a Corrin y Lowden, Orgullo y prejuicio de Netflix está protagonizada por Olivia Colman como la Sra. Bennet, Rufus Sewell como el Sr. Bennet, Freya Mavor como Jane Bennet, Jamie Demetriou como el Sr. Collins, Daryl McCormack como el Sr. Bingley, Louis Partridge como el Sr. Wickham, Rhea Norwood como Lydia Bennet, Siena Kelly como Caroline Bingley, Fiona Shaw como Lady Catherine de Bourg, Hopey Parish como Mary Bennet y Hollie Avery como Kitty Bennet.

Los productores ejecutivos incluyen a Laura Lankester, Will Johnston y Louise Mutter por Lookout Point, así como a Alderton, Lyn y Corrin en su debut como productores. Lisa Osborne es la productora.

Temas Netflix

Series