El estreno de Netflix más esperado por los fanáticos de los musicales

Un verdadero clásico de la década del 2000 aterrizó en la plataforma y está causando furor entre los espectadores.

Netflix agregó un clásico a su catálogo, que no te vas a querer perder. Imagen: Freepik

Netflix continúa apostando por los grandes clásicos que marcaron un antes y un después en el género musical. A partir de hoy, la plataforma suma a su catálogo una de las producciones más alegres y coloridas de la última década, ideal para quienes buscan una historia de amor, identidad y mucha música bajo el sol.

Se trata de Mamma Mia!, la exitosa adaptación del musical de Broadway basada en las canciones del grupo sueco ABBA. Tras una larga espera por parte de los suscriptores, la película protagonizada por un elenco de estrellas internacionales finalmente desembarca en el servicio de streaming, para llenar de ritmo los hogares.

Mamma Mia! Se convirtió en un verdadero clásico de los musicales, imperdible y ya disponible en Netflix. Imagen: Universal Pictures De qué trata Mamma Mia! La historia nos traslada a la idílica isla griega de Kalokairi, donde Sophie Sheridan, una joven de 20 años, está a punto de casarse. Sin embargo, antes del gran día, Sophie tiene un objetivo secreto: descubrir quién es su padre biológico, para que él pueda entregarla en el altar.

Tras leer el diario de su madre, Donna, invita en secreto a tres antiguos amores de ella que podrían ser su progenitor. La situación se sale de control cuando los tres hombres llegan a la isla simultáneamente, encontrándose con una Donna que no tenía idea de su visita.

Entre coreografías vibrantes y paisajes paradisíacos, los personajes reviven viejos sentimientos mientras intentan resolver el misterio de la paternidad de Sophie antes de que comience la ceremonia. El relato es una celebración de la amistad femenina y los vínculos familiares, todo hilado a través de los éxitos más emblemáticos de ABBA como "Dancing Queen", "The Winner Takes It All" y, por supuesto, la canción que da nombre al título.

Netflix: tráiler de Mamma Mia! Embed - MAMMA MIA! UNA Y OTRA VEZ - Tráiler 1 (Universal Pictures) HD Netflix: elenco de Mamma Mia! Meryl Streep (Donna Sheridan)

Amanda Seyfried (Sophie Sheridan)

Pierce Brosnan (Sam Carmichael)

Colin Firth (Harry Bright)

Stellan Skarsgård (Bill Anderson)

