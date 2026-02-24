La nueva serie de Spielberg que todavía no se estrenó, pero ya está arrasando en Netflix + Seguir en









La plataforma de streaming dio a conocer el tráiler de una nueva docu-serie dirigida por Steven Spielberg, que ya está dando de que hablar entre los fanáticos del director estadounidense.

La serie estará compuesta por cuatro episodios y llegará al catálogo de Netflix el 6 de marzo. Imagen: Freepik

Netflix presentó el tráiler oficial de Los Dinosaurios, su nueva serie documental que propone un recorrido integral por el origen, el apogeo y la extinción de algunas de las criaturas más fascinantes que habitaron la Tierra antes de la aparición del ser humano. La producción cuenta con la dirección de Steven Spielberg, responsable del clásico Jurassic Park, y ya tiene fecha confirmada de estreno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La serie estará compuesta por cuatro episodios y llegará al catálogo de Netflix el 6 de marzo. El anuncio fue realizado a través de la cuenta de Instagram Che Netflix, acompañado por un póster promocional, que confirma a Spielberg como productor ejecutivo y a Morgan Freeman como narrador de la historia.

image De qué trata "Los Dinosaurios" De acuerdo con lo mostrado en el tráiler y en la presentación oficial, Los Dinosaurios combina una investigación científica actualizada con recreaciones visuales de alto nivel realizadas en CGI. Estas secuencias fueron desarrolladas en colaboración con estudios de efectos especiales de primer nivel, entre ellos Industrial Light & Magic, con el objetivo de recrear de manera realista tanto especies emblemáticas como otras menos conocidas, para comprender la evolución de estos animales.

La narrativa recorre los principales hitos de la historia de los dinosaurios: su aparición, la adaptación a cambios ambientales extremos, la expansión global y, finalmente, su desaparición. A lo largo de los episodios, la serie contextualiza estos procesos desde una perspectiva científica, abordando factores como las transformaciones geológicas, las variaciones climáticas y la diversidad de grupos ecológicos que les permitieron dominar el planeta durante cerca de 170 millones de años.

Si bien el foco está puesto en la era mesozoica, la producción también recorre el presente al explicar el parentesco evolutivo entre los dinosaurios y las aves actuales. Por eso, Los Dinosaurios se presenta como una apuesta ambiciosa que busca no solo entretener, sino también despertar el interés por la paleontología y la historia natural en un público amplio.

Tráiler de "Los Dinosaurios" Embed - The Dinosaurs | Official Trailer | Netflix