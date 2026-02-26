Tras una espera que se hizo eterna para los fans, Netflix estrenó la serie que conquistó a millones + Seguir en









La producción, considerada una de las más esperadas del año, llegará con nuevas historias para sus seguidores.

La serie, que había dejado abierta su trama, vuelve con su gran elenco para cerrar la historia. Freepik

El gigante del streaming vuelve a apostar por una de sus historias de época más exitosas y corales. Después de dejar a todos con la intriga, Netflix finalmente estrena los esperados capítulos de esta serie que enamoró a multitudes en todo el mundo gracias a sus múltiples dramas,

Esta nueva entrega no solo promete resolver el conflicto principal que dejó al público en suspenso, sino que también le dará un cierre a las historias cruzadas de toda la familia. Con la alta sociedad londinense como escenario, varios personajes deberán tomar decisiones cruciales que cambiarán para siempre su destino frente a las estrictas reglas sociales.

Bridgerton Netflix La serie retoma la trama donde quedó en la primera parte de su cuarta temporada. Netflix De qué trata Bridgerton - Temporada 4 parte 2 La trama central retoma el tenso momento en que Benedict le propone a Sophie que sea su amante, una oferta que la joven trabajadora rechaza para protegerse. A partir de ahí, la exitosa ficción de Netflix se enfoca en la lucha del protagonista, quien deberá decidir si se anima a desafiar las costumbres de su clase para casarse con ella, mientras esquivan las trampas de nuevas enemigas.

Pero la historia va mucho más allá de esta pareja y le da un peso fundamental al resto del elenco. Por un lado, Violet empieza a explorar sus propios deseos sentimentales tras años de dedicarse solo a sus hijos, mientras que Anthony y Kate regresan de la India para aportar su experiencia y aconsejar a la familia en medio de todos los escándalos.

Además, los nuevos episodios profundizan en los primeros pasos del matrimonio de Francesca y John, mostrando cómo se adaptan a su nueva vida. Todo esto ocurre bajo la atenta mirada de Penelope, quien ahora debe equilibrar su rol como esposa de Colin con su enorme responsabilidad como la famosa escritora de chismes, trabajando muy de cerca con la propia reina.

Netflix: tráiler de Bridgerton - Temporada 4 parte 2 Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial de la parte 2 | Netflix Netflix: elenco de Bridgerton - Temporada 4 parte 2 Adjoa Andoh

Julie Andrews

Jonathan Bailey

Luke Newton

Nicola Coughlan

Claudia Jessie

Bessie Carter

Harriet Cains

Lorraine Ashbourne

Ruth Gemmell

