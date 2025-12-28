Quedan cuatro días para presentar la Libreta AUH: por qué es importante este trámite

El organismo le recordó a sus beneficiarios la última fecha oficial para presentar la Libreta AUH completa.

El beneficio aplica para menores desde los 0 meses hasta los 18 años de edad.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó que los grupos beneficiados por la Asignación Universal por Hijo (AUH) deberán presentar la Libreta AUH antes de que finalice el año. Esta asignación otorga una ayuda económica a aquellas familias en situación de vulnerabilidad , y así garantiza que los menores accedan a derechos fundamentales, como su educación y salud.

Para acceder a esta asignación, los responsables legales deben presentar ante el organismo su DNI, el de sus hijos, y la Libreta AUH completa. De esta manera, deberán demostrar que los más chicos asisten a la escuela con regularidad, cumplen con el calendario vacunatorio y asisten a sus controles sanitarios anuales.

Luego de presentar los documentos solicitados , los adultos podrán acceder al monto retenido durante el 2024, que equivale a un 20%. A continuación, conocé cómo hacer para presentarlos.

La Libreta AUH es un documento obligatorio que debe presentar el titular de la prestación, para garantizar que está cumpliendo con los requisitos necesarios y decretados por el ANSES. Por medio del mismo, se asegura que la familia cumpla con la actividad escolar, un sistema de vacunación completo y los correspondientes controles médicos de los niños, niñas y adolescentes.

Cada mes, el organismo conserva el 20% de esta asignación y lo otorga a cada familia una vez que se presenta este trámite de forma completa.

Además, su presentación habilita el cobro de la Ayuda Escolar Anual, una asignación que se otorga por cada hijo dentro de la edad escolar; es decir, desde el jardín de infantes hasta el secundario, para solventar los gastos en materiales escolares, como los libros, útiles, uniformes y transporte.

Cómo hacer la presentación de la Libreta AUH desde Mi ANSES

Para presentar la Libreta AUH y acceder al monto retenido y su cobro, estos son los pasos a seguir:

Ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección Hijos > Libreta AUH consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado. Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada, con las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG. Luego, reingresar a mi ANSES, selección la opción Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH, y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

En el caso de no poder presentar la Libreta en forma digital, es posible realizar el trámite, sin turno, en una oficina de ANSES o en un operativo de atención del organismo.

Fecha límite para presentar la documentación

ANSES recordó que el próximo 31 de diciembre será el último día del plazo otorgado para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de 2025, a través de mi ANSES, ya sea por medio de su sitio oficial o la app.

Por otro lado, el organismo también aclaró que el formulario generado desde la web oficial es el único válido para realizar el trámite en mi ANSES, y que el mismo sólo debe presentarse una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias.