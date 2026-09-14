Netflix redobla la apuesta local con nuevas series y películas hechas en Argentina + Agregar ámbito en









Ocho nuevas producciones - seis series y dos películas - inician rodaje durante el segundo semestre de 2026, mientras se prepara para estrenar los títulos ya confirmados, mes a mes, hasta fin de año.

Rodrigo de la Serna protagoniza "Gordon", nueva serie de Netflix.

Netflix continúa profundizando su compromiso con la industria audiovisual argentina y apostando en grande: ocho nuevas producciones - seis series y dos películas - inician rodaje durante el segundo semestre de 2026, mientras se prepara para estrenar los títulos ya confirmados, mes a mes, hasta fin de año.

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"Argentina tiene una capacidad creativa extraordinaria y estas ocho producciones reflejan nuestra ambición de empujar sus límites: explorar géneros, descubrir nuevas voces y talentos, y acompañar a grandes creadores a contar historias únicas que sorprendan, emocionen y puedan viajar mucho más allá de nuestras fronteras. Creemos profundamente en la potencia creativa de este país y queremos hacer historias que estén a la altura de ese talento", dijo Juliana Moreno, Directora de contenido de Netflix Argentina.

Historias nuevas, de la comedia al policial En agosto comenzó la producción de la serie Sangre, una historia de venganza, secretos y amores prohibidos; protagonizada por Julieta Cardinali, Pablo Echarri, Macarena Achaga, "El Purre" José Giménez Zapiola, y la participación especial de César Troncoso. A su vez, inició la filmación de Plata quemada, la historia de un violento asalto y un amor llevado al límite, basada en la novela de Ricardo Piglia, con Agustín Della Corte, Lautaro Bettoni, Matías Recalt, Juan Ingaramo, Chiara Parravicini, Diego Cremonesi y Juana Somoza; y La Torre, la historia de dos jóvenes hermanos que inician una aventura criminal, con Byron Barbieri, Canela Arregui y Eleonora Wexler encabezando un elenco que se destaca por la coralidad, la juventud y la frescura. Jimena Barón, Candela Vetrano y Muriel Santa Ana protagonizarán El amor es otra cosa, una nueva serie de comedia, que comenzó su rodaje la semana pasada, anclada en la ternura y las amistades inesperadas.

Además, inicia en breve el rodaje de La ciudad, una nueva serie en la ciudad de Rosario, Santa Fe, que explora los lazos familiares, la fe en el fútbol y la vida del barrio La Granada, producida por Pampa Films. Creada y escrita por Javier Gómez Santander, después de su exitoso paso por La Casa de Papel y por Nahuel Gallotta, autor del libro “Te hice Pica”.

En los próximos meses entran también en producción dos películas: Ümana, una comedia familiar sobre la sensibilidad humana en tiempos de aceleración tecnológica, con Natalia Oreiro y Alex Pelao; y Volver a brillar, una comedia romántica que celebra el amor por el oficio de actuar, protagonizada por Adrián Suar junto a Dolores Fonzi.

Por último, la ya anunciada tercera temporada de En el barro comenzó su rodaje en julio, con los regresos de Ana Garibaldi, Valentina Zenere, Lorena Vega, Carolina Ramírez y Érika de Sautu Riestra, con las participaciones especiales de Juana Molina y María Becerra. Además, tendrá las presentaciones de Camila Platee y Susy Shock. "Mis muertos tristes" llega a Netflix el 24 de septiembre. Segundo semestre sin pausas en Netflix: estrenos mensuales para todos los gustos Después del éxito de Moria, y el lanzamiento reciente de la película documental Fito Páez: el mundo cabe en una canción, llegará a Netflix una nueva historia argentina cada mes en lo que resta del año: Septiembre: tras su paso por la Competencia Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el 24 se estrena en Netflix Mis muertos tristes , la miniserie de Pablo Larraín basada en cuentos de Mariana Enriquez.

Octubre: el 16 debuta Lo dejamos acá , la película con Ricardo Darín y Diego Peretti sobre un terapeuta y un paciente cuya relación empieza a tomar caminos inesperados. La película también tendrá su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

Noviembre: está confirmado el estreno de Gordon , el thriller de Pablo Trapero y Pablo Fendrik inspirado en hechos reales y protagonizado por Rodrigo de la Serna.

Diciembre: para cerrar el año, llegará Felicidades, una comedia hilarante con Griselda Siciliani y Adrián Suar, bajo la dirección de Álex de la Iglesia.

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