Dura menos de dos horas, la prensa la destrozó y es la película más vista de Netflix + Agregar ámbito en









Una familia queda atrapada dentro de su vivienda y enfrenta una amenaza inexplicable mientras el público la convierte en un inesperado fenómeno.

Una historia de suspenso que captó la atención de millones de espectadores. Netflix

Netflix volvió a poner una película en el centro de la conversación y, esta vez, el fenómeno llegó acompañado por una recepción crítica poco favorable. El título se estrenó a comienzos de agosto y rápidamente escaló posiciones entre los contenidos más consumidos de la plataforma.

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En apenas tres días alcanzó 27,5 millones de visualizaciones y quedó primero en el ranking mundial de películas de habla inglesa. Durante las semanas siguientes mantuvo una fuerte presencia en los listados globales, hasta superar los 73 millones de visualizaciones.

El filme combina misterio, tensión y supervivencia en una propuesta de menos de dos horas. Netflix De qué trata La Última Casa, el fenómeno que arrasa en streaming La historia presenta a una familia que, de un momento para otro, descubre que está atrapada dentro de su propia vivienda. Las puertas no pueden abrirse, las salidas parecen bloqueadas y nadie consigue explicar qué ocurre en el exterior. El encierro, que inicialmente podría parecer un problema puntual, se transforma en una cuestión de supervivencia.

Ann y Jason Delgado son los padres de la familia y están interpretados por Greta Lee y Wagner Moura. Junto a sus hijos, deben administrar los recursos disponibles, mientras intentan comprender cuál es la amenaza que les impide abandonar la casa.

La premisa parte de una situación cotidiana —un hogar que debería funcionar como refugio— y la convierte en una trampa claustrofóbica. A medida que pasa el tiempo, la comida comienza a escasear y cada decisión puede tener consecuencias para los integrantes del grupo.

La propuesta combina ciencia ficción, terror y suspenso, con una estructura centrada en la supervivencia. Netflix la clasifica dentro de esos géneros y también la presenta como una producción de tono posapocalíptico y sobrenatural. Uno de los aspectos particulares de la producción fue la preparación del elenco. Los actores trabajaron junto a la especialista en supervivencia Megan Hine para entender cómo podría desenvolverse una familia sometida a condiciones extremas. También realizaron entrenamiento de buceo para las escenas que transcurren bajo el agua. Elenco de La Última Casa Greta Lee como Ann Delgado.

como Ann Delgado. Wagner Moura como Jason Delgado.

como Jason Delgado. Riley Chung , integrante de la familia protagonista.

, integrante de la familia protagonista. Emma Ho .

. Noah Alexander Sosnowski .

. Gabriel Barbosa. Trailer de La Última Casa

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