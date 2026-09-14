Dónde ver la primera película de Enfrentados: Marfil con Ester Expósito y qué se sabe de la segunda parte + Agregar ámbito en









La adaptación de la saga literaria de Mercedes Ron llegó a la pantalla chica con un elenco liderado por la actriz española y se ubicó entre lo más visto a nivel global.

La historia romántica y de suspenso protagonizada por Ester Expósito se convirtió en el título más visto de la plataforma a nivel mundial. Prime Video

El fenómeno de las adaptaciones literarias juveniles sumó un nuevo hito en las plataformas de streaming. Tras el antecedente de la trilogía Culpables, la obra de la escritora Mercedes Ron regresó con el lanzamiento de Enfrentados: Marfil, una película que rápidamente logró escalar posiciones hasta alcanzar el primer puesto en decenas de países a pocos días de su estreno en Prime Video.

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El proyecto se sumó al catálogo de la plataforma de streaming de Amazon el pasado 9 de septiembre. Con una propuesta que combina el suspenso con el romance de alta intensidad, la producción logró capturar la atención de la audiencia global y se transformó en uno de los títulos más reproducidos de los últimos días.

La historia combina el romance con el suspenso tras el misterioso secuestro de la protagonista. Prime Video De qué se trata Enfrentados: Marfil La trama sigue los pasos de Marfil (protagonizada por Ester Esposito), una joven heredera e hija de un próspero empresario español que atraviesa una experiencia traumática tras ser secuestrada y liberada misteriosamente en Nueva York. Ante la incertidumbre y el peligro constante, su padre decide contratar un esquema de seguridad privada para custodiarla en todo momento.

En ese contexto entra en escena Sebastian Moore (Hugo Diego García), el guardaespaldas designado para protegerla. La convivencia forzada entre ambos empieza a desencadenar una fuerte atracción mutua que transforma la dinámica profesional en un vínculo cruzado por el secreto, el riesgo y los giros dramáticos.

Ester Expósito y gran elenco La española Ester Expósito encabeza la ficción en el rol protagónico de Marfil Cortés, consolidando su presencia en producciones de proyección internacional. Junto a ella, Hugo Diego García asume el papel de Sebastian Moore, componiendo la dupla central de este thriller romántico.

El reparto principal se completa con las actuaciones de las siguientes figuras: Lluís Homar como Logan

Joaquín Ferreira como Ray.

Eric Masip como Iván.

Zoe Bonafonte como Gabriela

Majo Gámez como Tami

Pablo Molinero como Alejandro Cortés Enfrentados: Marfil tendrá segunda parte El éxito de la primera entrega llegó acompañado por la confirmación oficial de su continuación, titulada Enfrentados: Ébano. La segunda parte de esta saga ya completó su etapa de filmación, realizada de forma consecutiva junto con la historia inicial entre febrero y julio de 2025. Aunque la plataforma todavía no anunció una fecha formal para el lanzamiento, se prevé que el estreno de la secuela llegue a la pantalla para 2027. La segunda entrega de la saga literaria promete un tono más oscuro y con más acción. Prime Video La trama retomará los conflictos que quedaron abiertos en el final de la primera parte, profundizando el suspenso y la investigación alrededor de los protagonistas. Tanto el equipo de producción como los propios actores adelantaron que la historia dará un giro marcado respecto del comienzo de la saga, sumando más secuencias de acción, un tono bastante más oscuro y la llegada de nuevos personajes para encarar el cierre definitivo de la historia.

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