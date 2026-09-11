A 25 años del 11-S: 5 películas y documentales indispensables sobre los atentados a las Torres Gemelas

A un cuarto de siglo de la tragedia, seleccionamos 5 producciones clave entre películas de ficción y docuseries que abordan el 11 de septiembre desde distintas perspectivas.

El 11 de septiembre de 2001 se convirtió en el punto de inflexión definitivo del siglo XXI. Al cumplirse 25 años de los atentados terroristas que sacudieron a Estados Unidos y transformaron de manera irreversible la geopolítica, la seguridad y la cultura global, el cine y la televisión continúan siendo herramientas fundamentales para procesar el trauma, ejercitar la memoria histórica y analizar las profundas secuelas de aquel día.

El impacto en la industria cinematográfica y televisiva fue inmediato y devastador. Durante las primeras semanas posteriores al ataque, Hollywood quedó paralizado por un dilema ético y emocional sin precedentes: ¿Cómo entretener a un público conmocionado y doliente? La reacción inicial fue de pudor y edición apresurada. Los estudios eliminaron de inmediato cualquier plano digital o físico donde aparecieran las Torres Gemelas en películas a punto de estrenarse.

El primer tráiler de Spider-Man (2002), que mostraba un helicóptero atrapado en una gigantesca red entre los dos rascacielos, fue retirado de las salas de cine; películas como Zoolander, Men in Black II y Gangs of New York sufrieron retoque digital o postergaciones en su calendario de lanzamiento. La película animada Lilo & Stitch tuvo que reanimar por completo su secuencia final para sustituir un avión comercial volando entre rascacielos por una nave espacial maniobrando entre montañas.

Durante varios años primó la cautela y la pregunta inevitable: ¿Cuándo es "demasiado pronto" para contar el 11-S en la pantalla grande? Las comedias livianas y las grandes superproducciones de acción irreflexiva se pausaron temporalmente. Sin embargo, a medida que avanzó la década, Hollywood encontró en la tragedia la materia prima para reconfigurar sus narrativas.

Por un lado, surgieron relatos directos centrados en el heroísmo civil y la supervivencia en el epicentro de la tragedia. Por otro lado, la paranoia post-11S moldeó el cine del siglo XXI: el auge del cine de superhéroes representó una búsqueda de protectores ante catástrofes urbanas, mientras que thrillers políticos y dramas de acción como la franquicia Bourne, The Dark Knight o Zero Dark Thirty comenzaron a reflejar los oscuros dilemas éticos sobre la tortura, la vigilancia gubernamental y las tensiones morales de la guerra contemporánea.

A un cuarto de siglo de la tragedia, seleccionamos 5 producciones clave entre películas de ficción y docuseries que abordan el 11 de septiembre desde distintas perspectivas humanas, históricas y políticas, e indicamos dónde pueden disfrutarse hoy en las plataformas de streaming en Argentina.

Vuelo 93 (United 93, 2006)

Dirigida con maestría documental por el británico Paul Greengrass, Vuelo 93 es una recreación desgarradora y filmada prácticamente en tiempo real de los acontecimientos ocurridos a bordo del cuarto avión secuestrado la mañana del 11 de septiembre. Mientras que tres de las aeronaves alcanzaron sus trágicos objetivos en Nueva York y Washington D.C., el vuelo 93 de United Airlines no logró llegar a la capital estadounidense gracias a la valiente resolución de un grupo de pasajeros y miembros de la tripulación que, tras enterarse por llamadas telefónicas con sus familias de los ataques contra las Torres Gemelas, decidieron plantar cara a los terroristas a bordo.

Greengrass evita el melodrama hollywoodense convencional recurriendo a actores poco conocidos e incluso a profesionales reales de la aviación y el control aéreo que se interpretan a sí mismos. La narración alterna entre el caos sofocante dentro de la cabina del avión y el desconcierto creciente en las torres de control de tráfico aéreo civiles y militares en tierra, logrando una pieza de enorme tensión dramática y profundo respeto por la memoria de las víctimas.

Reparto: Christian Clemenson, Cheyenne Jackson, David Alan Basche, Peter Hermann, Trish Gates, Khalid Abdalla, Opal Alladin.

Dónde ver: disponible para alquilar en Prime Video y Apple TV.

Las torres gemelas (World Trade Center, 2006)

Conocido por sus visiones incisivas y polémicas sobre la historia y la política estadounidense, Oliver Stone sorprendió a la crítica al abordar el 11 de septiembre desde una perspectiva profundamente humana, intimista y despojada de teorías conspirativas. Las torres gemelas se centra en la historia real de John McLoughlin (Nicolas Cage) y Will Jimeno (Michael Peña), dos oficiales de la Policía de la Autoridad Portuaria de Nueva York que formaron parte del primer contingente de rescate que ingresó al complejo del World Trade Center tras el impacto de los aviones.

La película retrata con angustiante realismo el momento del colapso de las estructuras y la consiguiente claustrofobia de los dos oficiales, quienes quedan sepultados bajo toneladas de concreto y retorcidas vigas de acero. Mientras McLoughlin y Jimeno luchan por mantenerse con vida en la oscuridad e inmovilidad de la Zona Cero, la historia contrapone de forma conmovedora la agónica espera de sus familias en casa y el esfuerzo titánico de los equipos de rescate voluntario que arriesgaron sus vidas para encontrarlos.

Reparto: Nicolas Cage, Michael Peña, Maggie Gyllenhaal, Maria Bello, Stephen Dorff, Jay Hernandez, Michael Shannon.

Dónde ver: disponible para alquilar en Apple TV.

Repaso de la trama:

11-S: Un día en Estados Unidos (9/11: One Day in America, 2021)

Producida por National Geographic en colaboración con el 9/11 Memorial & Museum con motivo del 20.° aniversario de la tragedia, esta aclamada docuserie de seis episodios está considerada una de las obras definitivas sobre el atentado. Bajo la dirección del cineasta Daniel Bogado, la serie ofrece un relato visceral e íntimo minuto a minuto desde las primeras horas de la mañana del 11 de septiembre hasta las posteriores semanas de rescate en los escombros de la Zona Cero.

A diferencia de otros documentales con tono de análisis geopolítico, 11-S: Un día en Estados Unidos coloca el foco exclusivo en la experiencia humana. A través de un impresionante trabajo de restauración de material de archivo audiovisual inédito o poco visto y testimonios actuales cargados de emoción genuina, la serie reconstruye las decisiones límite, la solidaridad espontánea de la ciudadanía y el heroísmo del personal de emergencias. Es una experiencia inmersiva y conmovedora que preserva el testimonio vivo para las futuras generaciones.

Protagonistas / Testimonios: Joseph Pfeifer, integrantes del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY), socorristas, sobrevivientes y familiares de las víctimas.

Dónde ver: Disney+.

Fahrenheit 9/11 (2004)

Ganador de la prestigiosa Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2004, este aclamado e irreverente documental de Michael Moore es una de las obras cinematográficas y políticas más influyentes y debatidas de la década de 2000. La película examina minuciosamente los días previos y posteriores al 11 de septiembre, cuestionando los controvertidos lazos económicos e institucionales entre la familia del presidente George W. Bush y prominentes familias de Arabia Saudita, incluida la de Osama bin Laden.

A través de un montaje ácido y un penetrante periodismo de investigación, Moore analiza cómo el gobierno estadounidense utilizó la conmoción generalizada e infundió un clima de miedo tras la caída de las Torres Gemelas para justificar la aprobación de la Ley PATRIOT y desencadenar la invasión a Irak en 2003. Con una mirada centrada en los jóvenes de clases trabajadoras reclutados para combatir en el extranjero y en las familias devastadas por el conflicto, Fahrenheit 9/11 se convirtió en el documental más taquillero de la historia del cine y en una pieza clave para entender las fisuras sociopolíticas y mediáticas de la era post-11S.

Reparto / Intervenciones: Michael Moore, George W. Bush, Ben Affleck, Stevie Wonder, Donald Rumsfeld, Dick Cheney.

Dónde ver: se encuentra disponible en YouTube.

¿Cuánto vale una vida? (Worth, 2020)

Dirigido por Sara Colangelo y protagonizado por un brillante Michael Keaton, este drama legal aborda uno de los aspectos menos explorados y más complejos de los días posteriores al atentado: el dilema ético y financiero de indemnizar a las familias de las víctimas. La película sigue a Kenneth Feinberg, un prestigioso abogado y mediador asignado por el Congreso de los Estados Unidos para dirigir el Fondo de Compensación a las Víctimas del 11 de septiembre.

Feinberg se enfrenta a la titánica tarea de diseñar una fórmula matemática para asignar un valor monetario a cada vida humana perdida, con el objetivo de lograr que las familias renuncien a demandar a las aerolíneas y evitar la quiebra del sistema de aviación. Sin embargo, al entrar en contacto con el sufrimiento real y con líderes comunitarios como Charles Wolf (Stanley Tucci), quien perdió a su esposa en las torres, Feinberg descubre las severas limitaciones del cálculo burocrático, viéndose forzado a transformar la frialdad de las cifras en un proceso cargado de empatía y humanidad.

Reparto: Michael Keaton, Stanley Tucci, Amy Ryan, Laura Benanti, Tate Donovan, Marc Maron.

Dónde ver: Netflix.