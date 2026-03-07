La nueva película bélica de Netflix llena de acción y ciencia ficción que dio que hablar en todo el mundo + Seguir en









En un contexto de guerra donde todo parece perdido, un grupo liderado por un súper agente parece ser la única esperanza.

Esta nueva película, repleta de acción, ya está disponible en Netflix. Imagen: Netflix

Netflix volvió a apostar fuerte por el cine de acción con una película que mezcla guerra, adrenalina y ciencia ficción. Con explosiones, combates intensos y una historia que combina lo militar con lo sobrenatural, esta producción rápidamente se convirtió en uno de los estrenos más comentados de la plataforma a nivel mundial.

Se trata de Máquina de guerra (War Machine), una superproducción protagonizada por Alan Ritchson y dirigida por Patrick Hughes que llegó al streaming el 6 de marzo de 2026. La cinta propone una mezcla explosiva de acción bélica con ciencia ficción y fue una de las grandes apuestas de Netflix para este año.

Máquina de Guerra Una de las películas de acción más prometedoras para este año ya llegó a la plataforma de Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Máquina de guerra La historia sigue a un grupo de soldados que participa en una exigente prueba final para ingresar a una unidad de élite del ejército. Lo que parecía ser un simple ejercicio militar pronto se transforma en una misión desesperada cuando aparece una amenaza completamente inesperada.

Durante el entrenamiento, los soldados se enfrentan a una máquina letal de origen extraterrestre que comienza a cazarlos en medio de un terreno hostil. A partir de ese momento, el simulacro se convierte en una lucha real por sobrevivir frente a un enemigo tecnológicamente superior que aprende, evoluciona y no muestra ningún tipo de piedad.

Con escenas de combate intensas, tensión constante y una historia que combina estrategia militar con ciencia ficción, Máquina de guerra es una de esas películas que atrapan desde el inicio. Si te gustan las historias de acción con enemigos imposibles y misiones extremas, es una opción ideal para ver en Netflix.

Netflix: tráiler de Máquina de guerra

Alan Ritchson (81)

Dennis Quaid (Sheridan)

Stephan James (7)

Jai Courtney (Líder de escuadrón)

Esai Morales (Torres)

