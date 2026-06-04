La nueva miniserie de Netflix que se convertirá en la favorita de todos los fanáticos del k-pop

La producción de la N Roja es ideal para los fanáticos del género, ya que explorará la obsesión de los seguidores por los artistas del boom surcoreano.

La ficción disponible en la plataforma de streaming es ideal para los fanáticos de este género.

El K-pop es un género musical que logró irrumpir no solo en su mercado, sino también en las series y películas sobre la vida de los artistas o sus fanáticos , que se hicieron muy populares. Netflix tomó nota de esto y realizó una fuerte apuesta con una producción que dará que hablar y entusiasmará a los seguidores de estas estrellas.

Esta obra explorará un punto de vista distinto al que suele verse en las ficciones producidas en Corea del Sur. Realizada en Indonesia, abordará el fenómeno global de este estilo musical y la gran obsesión que suelen tener los seguidores de las estrellas de este ámbito.

De qué trata Fans de tiempo completo

La historia sigue a Rara y Siti, dos mejores amigas que trabajan en el turno nocturno de un minimercado en Indonesia. A ellas las une el fanatismo que tienen por un grupo de k-pop. El problema es que no se trata solo de una pasión por estos artistas: lo de ellas es una obsesión que las lleva a encontrar una chance única, ganar un viaje a Corea del Sur para conocer a sus ídolos.

El cupo para ese premio es limitado y esto hará que ambas dejen de lado su amistad para competir por el viaje. Allí es donde todo se vuelve interesante, ya que quienes vivían como hermanas harán de todo para dejar en el camino a la otra: sabotajes, trampas y locuras que pondrán en riesgo su empleo, cruzando límites éticos solo para cumplir su sueño.

Netflix: tráiler de Fans de tiempo completo

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Netflix: elenco de Fans de tiempo completo