La nueva película de Spider-Man en el universo de Marvel ya tiene fecha de estreno

La última vez que Holland interpretó a Spider-Man fue en Spider-Man: No Way Home de 2021, la película que abarca varios universos y que generó 1.916 millones de dólares en la taquilla mundial a pesar de los desafíos de la pandemia del coronavirus. Anteriormente, protagonizó Spider-Man: Homecoming (2017) y Spider-Man: Far From Home (2019) y apareció en Capitán América: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018) y Avengers: Endgame (2019).