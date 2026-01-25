SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
25 de enero 2026 - 17:30

La nueva serie turca de Netflix que se volverá tu favorita desde el primer capítulo

Netflix apuesta por una de esas series turcas que se sienten adictivas: vínculos tensos y un conflicto que escala sin aviso.

Entre secretos, lealtades y un pulso que no baja, Netflix suma una nueva serie turca ideal para quienes buscan drama sin vueltas.

Entre secretos, lealtades y un pulso que no baja, Netflix suma una nueva serie turca ideal para quienes buscan drama sin vueltas.

NETFLIX

En tiempos de maratón, las series cortas ganaron un lugar fijo: te enganchan rápido y no te sueltan. En Netflix, una producción turca de apenas ocho capítulos se mete en esa lógica de “un episodio más”, con romance, tensión y un conflicto que aprieta desde el arranque.

El fenómeno no sorprende: las ficciones turcas vienen afinando un sello propio, con emociones a flor de piel, silencios cargados y vínculos que se construyen a fuego lento. En este estreno, además, el formato compacto hace que cada escena pese, sin relleno y con un pulso que empuja.

Informate más
explicamos-amar-perder-serie-romantica
Con Ibrahim &Ccedil;elikkol y Yasemin Kay Allen al frente, Amar, perder apuesta por el drama y los v&iacute;nculos al l&iacute;mite dentro del universo de series turcas de Netflix.

Con Ibrahim Çelikkol y Yasemin Kay Allen al frente, Amar, perder apuesta por el drama y los vínculos al límite dentro del universo de series turcas de Netflix.

De qué trata Amar, perder, el estreno de Netflix

Amar, perder sigue a una joven que intenta sostener el restaurante de su familia cuando las cuentas se vuelven una amenaza diaria. En esa pelea por salvar lo propio, choca con un hombre duro, ligado al mundo de las deudas, y lo que arranca como tensión inevitable se transforma en una relación incómoda y cada vez más intensa.

El corazón del relato no pasa por giros grandilocuentes, sino por decisiones que dejan marca: responsabilidades familiares, secretos que pesan y un vínculo que avanza entre frenos y empujones. Con ese tono íntimo, la historia combina romance y conflicto sin bajar el ritmo, y explica por qué tanta gente la empezó y no la largó.

Netflix: tráiler de Amar, perder

Embed - AMAR, PERDER | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 15 Enero/26 - NETFLIX

Netflix: elenco de Amar, perder

  • Ibrahim Çelikkol

  • Emine Meyrem

  • Yasemin Kay Allen

  • TarIk Papuççuoglu

  • Deniz Türkali

  • Menderes Samancilar

  • Sinan Bengier

  • Asuman Çakir

  • Görkem Sevindik

  • Okan Çabalar

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias