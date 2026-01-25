La nueva serie turca de Netflix que se volverá tu favorita desde el primer capítulo + Seguir en









Netflix apuesta por una de esas series turcas que se sienten adictivas: vínculos tensos y un conflicto que escala sin aviso.

Entre secretos, lealtades y un pulso que no baja, Netflix suma una nueva serie turca ideal para quienes buscan drama sin vueltas. NETFLIX

En tiempos de maratón, las series cortas ganaron un lugar fijo: te enganchan rápido y no te sueltan. En Netflix, una producción turca de apenas ocho capítulos se mete en esa lógica de “un episodio más”, con romance, tensión y un conflicto que aprieta desde el arranque.

El fenómeno no sorprende: las ficciones turcas vienen afinando un sello propio, con emociones a flor de piel, silencios cargados y vínculos que se construyen a fuego lento. En este estreno, además, el formato compacto hace que cada escena pese, sin relleno y con un pulso que empuja.

explicamos-amar-perder-serie-romantica Con Ibrahim Çelikkol y Yasemin Kay Allen al frente, Amar, perder apuesta por el drama y los vínculos al límite dentro del universo de series turcas de Netflix. Foto: Netflix De qué trata Amar, perder, el estreno de Netflix Amar, perder sigue a una joven que intenta sostener el restaurante de su familia cuando las cuentas se vuelven una amenaza diaria. En esa pelea por salvar lo propio, choca con un hombre duro, ligado al mundo de las deudas, y lo que arranca como tensión inevitable se transforma en una relación incómoda y cada vez más intensa.

El corazón del relato no pasa por giros grandilocuentes, sino por decisiones que dejan marca: responsabilidades familiares, secretos que pesan y un vínculo que avanza entre frenos y empujones. Con ese tono íntimo, la historia combina romance y conflicto sin bajar el ritmo, y explica por qué tanta gente la empezó y no la largó.

Netflix: tráiler de Amar, perder Embed - AMAR, PERDER | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 15 Enero/26 - NETFLIX Netflix: elenco de Amar, perder Ibrahim Çelikkol

Emine Meyrem

Yasemin Kay Allen

TarIk Papuççuoglu

Deniz Türkali

Menderes Samancilar

Sinan Bengier

Asuman Çakir

Görkem Sevindik

Okan Çabalar

