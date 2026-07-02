"La Odisea" presentó su tráiler final: la película de Christopher Nolan está protagonizada por Matt Damon + Agregar ámbito en









La cinta, que llegará a los cines en julio de 2026, además cuenta con Tom Holland, Anne Hathaway y un gran elenco.

La Odisea esta basada en la epopeya griega milenaria de Homero.

Un nuevo tráiler de la película La Odisea, basada en la obra de Homero y realizada por Christopher Nolan, ya está disponible. El filme llegará a los cines el 16 de julio de 2026.

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El tráiler comienza con un abatido Odiseo (Matt Damon) recorriendo las playas del Mediterráneo mientras sostiene una conversación con Atenea, interpretada por Zendaya. El avance también nos muestra escenas de la guerra, tanto los peligros del océano como el fuego una batalla, así como un vistazo de cerca a Antínoo, encarnado por Robert Pattinson, quien intentará reemplazar a Odiseo como rey de Ítaca y quedarse con su esposa, Penélope, interpretada por Anne Hathaway. Aunque para lograrlo deberá superar a Telémaco, hijo del protagonista, encarnado por Tom Holland.

La Odisea, basada en la epopeya griega milenaria de Homero, está protagonizada por Damon como Odiseo, el famoso rey de Ítaca, quien enfrentó un peligroso viaje de décadas para regresar a casa tras su triunfo en la Guerra de Troya. Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth y Corey Hawkins completan el elenco.

La primera película filmada íntegramente en Imax La Odisea es la primera película filmada íntegramente con cámaras Imax y se perfila como la más cara de Nolan, quien tiene más experiencia trabajando con grandes presupuestos que la mayoría de los directores contemporáneos de Hollywood.

Como secuela de Nolan tras Oppenheimer, que no solo se llevó siete premios Oscar, incluyendo el de Mejor Película, sino que también recaudó casi mil millones de dólares en taquilla mundial, se espera que La Odisea sea lo más cercano a una verdadera "Película Evento" que cualquier otra que se estrene el próximo año.

Se estima que La Odisea sea una de las películas más taquilleras del año. Las entradas para las proyecciones en IMAX 70 mm salieron a la venta el año pasado y se agotaron rápidamente.