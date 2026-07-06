Vin Diesel anunció el inicio del rodaje de "Fast Forever", la última película de la saga "Fast and Furious" + Agregar ámbito en









Desde su lanzamiento en 2001, la saga recaudó más de 7 mil millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la franquicia más taquillera y longeva de Universal.

Vin Diesel confirmó el inicio del rodaje de la última película de la saga.

Vin Diesel compartió en Instagram el jueves imágenes del detrás de cámaras de Fast Forever, la undécima y última película de la saga Fast and Furious (Rápido y Furioso). Su estreno en cines está previsto para el 17 de marzo de 2028.

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“Estoy en el set. La gente está trabajando sin descanso. Equipos increíbles están trabajando”, dijo Diesel en la publicación. “Solo quería tomarme un momento para darles las gracias. Son el mejor público del mundo, los mejores fans del mundo. Han sido pacientes con la industria, han sido pacientes con el estudio y han sido pacientes conmigo. Durante los últimos tres años y medio, hemos estado trabajando sin descanso para intentar hacer el final más increíble”.

Añadió: “Pero a pesar de todo, una cosa sí sé: siento su apoyo, y eso significa muchísimo para mí. Así que, volvamos a la grabación y sepan que espero que todos estén orgullosos de nosotros”.

View this post on Instagram El éxito de la saga Fast and Furious Desde su lanzamiento en 2001, la saga Fast and the Furious recaudó más de 7 mil millones de dólares en taquilla, convirtiéndose en la franquicia más taquillera y longeva de Universal. Furious 7 fue la película más taquillera de la saga, con 1.5 mil millones de dólares a nivel mundial.

En mayo, Universal reveló que se estaba preparando una serie de televisión de Fast & Furious para Peacock. El anuncio lo hizo Diesel durante la presentación anual de NBCUniversal.

“Durante la última década, nos hemos dado cuenta de que los fans querían más”, dijo Diesel. “Querían que expandiéramos los personajes clásicos, sus historias. Y durante la última década, el deseo ha sido que entremos en el mundo de la televisión que Fallon ha dominado. Y tuve que esperar hasta que fuera el momento adecuado… Se convirtió en el momento adecuado cuando Donna Langley empezó a supervisarlo todo, porque fue entonces cuando supe que la integridad de los personajes, el atractivo internacional, lo que nos hace sentir como una familia, estaría protegido en el mundo de la televisión… La noticia que tengo hoy aquí es que Peacock va a estrenar cuatro series del universo de 'Fast and Furious'”.

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