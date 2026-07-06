Un triángulo amoroso diferente a todos: la película romántica de Prime Video que tenés que ver + Agregar ámbito en









Una comedia con enredos, identidades cruzadas y situaciones inesperadas propone una historia fresca para disfrutar durante el fin de semana.

Con un elenco encabezado por jóvenes figuras de Hollywood, la producción apuesta por un enfoque diferente dentro del género. Prime Video

Las comedias románticas suelen apoyarse en fórmulas conocidas, pero cada tanto aparece una producción que encuentra una vuelta de tuerca para contar una historia de amor desde otro lugar. Entre confusiones, encuentros inesperados y personajes con personalidades opuestas, esta película de Prime Video busca conquistar tanto a quienes disfrutan del romance como a los que prefieren un tono más liviano.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La propuesta combina humor, momentos incómodos y situaciones que cambian por completo el rumbo de la protagonista. Aunque parte de una premisa poco habitual, el relato mantiene un ritmo ágil y construye vínculos que evolucionan a medida que avanza la historia.

La película propone una historia con un punto de partida poco común y personajes que cambian a medida que avanza el relato. Prime Video "La Otra Zoey" mezcla romance, comedia universitaria y el clásico recurso de la identidad equivocada. Con un elenco joven y una trama que juega con los sentimientos y las primeras impresiones, se convirtió en una opción atractiva para quienes buscan una película liviana, pero con varios giros en el camino.

De qué trata La Otra Zoey La protagonista es Zoey Miller, una brillante estudiante de informática que siempre sostuvo una postura muy racional sobre las relaciones amorosas. Para ella, las emociones pasan a un segundo plano frente a la lógica y la compatibilidad, por lo que nunca mostró demasiado interés en comenzar un romance.

Todo cambia cuando Zach, uno de los estudiantes más populares de la universidad, sufre un accidente que le provoca amnesia. Al despertar, cree que Zoey es su novia porque su pareja real también tiene el mismo nombre. Antes de aclarar la confusión, la joven descubre que esa situación podría acercarla a Miles, el primo de Zach, con quien comparte intereses, conversaciones y una visión similar de la vida.

Prime Video incorpora a su catálogo una comedia romántica que combina humor, romance y varios giros inesperados. Prime Video A partir de ese momento, Zoey queda atrapada en una mentira que se vuelve cada vez más difícil de sostener. Mientras intenta mantener las apariencias frente a la familia de Zach durante un viaje de fin de semana, comienza a desarrollar sentimientos que contradicen todas las ideas que tenía sobre el amor. La confusión de identidades, el falso noviazgo y el inesperado triángulo amoroso impulsan una historia que alterna momentos divertidos con escenas de mayor carga emocional. Prime Video: tráiler de La Otra Zoey Prime Video: elenco de La Otra Zoey Josephine Langford

Drew Starkey

Archie Renaux

Mallori Johnson

Heather Graham

Andie MacDowell

Patrick Fabian