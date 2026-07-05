La película de Netflix perfecta para llorar: una historia de amor inolvidable que te va a romper el corazón + Agregar ámbito en









Un clásico volvió al catálogo con una trama que conquistó a todo el mundo y esconde un giro imposible de olvidar.

Netflix sumó una película que te va a enamorar a primera vista. Magnific

El catálogo de Netflix cuenta con estrenos cada semana, aunque también recupera producciones que marcaron a varias generaciones. Entre esas propuestas hay un drama romántico que, más de dos décadas después de su lanzamiento, sigue enamorando a todo quien la vea.

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Basada en la novela homónima de Nicholas Sparks y dirigida por Adam Shankman, esta película estadounidense llegó a los cines en 2002. Su historia, acompañada por grandes actuaciones y una banda sonora inolvidable, la convirtió en un clásico para quienes buscan historias sentimentales.

La película de amor que marcó a una generación. Gentileza - Netflix De qué trata Un amor para recordar "Un amor para recordar" cuenta la vida de Landon Carter, el estudiante más popular de su escuela secundaria. Después de participar en una broma que termina mal, recibe un castigo que lo obliga a colaborar en distintas actividades escolares, entre ellas una obra de teatro.

Esa situación cambia su rutina cuando conoce a Jamie Sullivan, una adolescente tímida, profundamente creyente e hija del pastor de la comunidad. Aunque ambos parecen ser de mundos completamente distintos, el vínculo entre ellos crece cada vez más con el paso del tiempo.

La relación atraviesa distintos desafíos hasta que Jamie le confiesa a Landon que padece leucemia, lo que hace que el protagonista modifique su manera de ver la vida y decida acompañarla en cada etapa de su tratamiento, con la intención de cumplir sus sueños y permanecer a su lado. Esta trama convirtió la película en una de las historias románticas más recordadas de los últimos años.

Netflix: tráiler de Un amor para recordar Netflix: elenco de Un amor para recordar Mandy Moore como Jamie Sullivan

Shane West como Landon Carter

Daryl Hannah como Cynthia Carter

Lauren German como Belinda

Peter Coyote como Reverendo Hegbert Sullivan

Clayne Crawford como Dean

Paz de la Huerta como Tracie

Al Thompson como Eric

Jonathan Parks Jordan como Walker

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