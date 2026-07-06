El Festival de Cine de Venecia homenajeará a George Clooney con el León de Oro a su trayectoria + Agregar ámbito en









Clooney, que tiene estrechos vínculos con Italia y el festival, ha estado en el Lido con varias películas a lo largo de los años, incluyendo la más reciente con la película "Jay Kelly" de Netflix.

Clooney será reconocido por su trayectoria.

El Festival de Cine de Venecia homenajeará a George Clooney con el León de Oro a su trayectoria profesional.

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Clooney, que tiene estrechos vínculos con Italia y el festival, ha estado en el Lido con varias películas a lo largo de los años, incluyendo la más reciente con Jay Kelly de Netflix.

“He vivido momentos extraordinarios en Venecia. Este festival es, sin duda, mi favorito, y recibir el León de Oro es un gran honor. Probablemente también signifique que estoy envejeciendo, pero lo acepto con gusto”, bromeó hoy el actor.

El reconocimiento a George Clooney en el Festival de Cine de Venecia El director del festival, Alberto Barbera, declaró: "En su triple faceta de actor, director y productor, George Clooney es un artista completo y carismático, apasionado y original, que ha transformado una profunda vocación en una de las figuras más brillantes del cine contemporáneo. Una carrera temprana, iniciada sin atajos, con pequeños papeles en series de televisión y películas de serie B hasta su gran éxito como protagonista de la serie ER, lo forjó como un actor capaz de habitar la pantalla con una espontaneidad cautivadora. Posee el don de hacer que sus personajes parezcan no solo creíbles, sino también deseables, cercanos y humanos, gracias a su innegable encanto. Pero el carisma de Clooney se construye sobre su credibilidad, no sobre su imagen, porque su lado seductor nunca ha sido meramente estético".

Continuó: “Una combinación perfecta del glamour de las estrellas de antaño, un profesionalismo notable y una sensibilidad moderna, el actor ha cruzado los géneros con una versatilidad excepcional: películas bélicas con Tres Reyes y Syriana; thrillers con Michael Clayton; comedias sofisticadas con Ocean's Eleven y O Brother , Where Art Thou?; ciencia ficción con Gravity y Solaris; y comedias agridulces con Los Descendientes, Amor sin límites y Jay Kelly. En cada una de estas películas, calibró su registro sin dejar de ser fiel a sí mismo: irónico y melancólico, fascinante y reflexivo, brillante y capaz de una profundidad inesperada. Hizo lo mismo en las nueve películas que realizó cuando decidió ponerse detrás de la cámara, todas las cuales revelan una concepción exigente y generosa del cine.”

El ganador del Oscar Clooney, que tiene una casa en la región del lago Como en Italia y se casó en Venecia, tendrá un cameo en la próxima película de Netflix, Call My Agent! The Movie y recientemente fue productor ejecutivo de la serie de suspense The Agency. La 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026 en el Lido di Venezia, Italia. El festival está dirigido por Alberto Barbera y la actriz y directora estadounidense Maggie Gyllenhaal preside el jurado oficial de la competencia principal.