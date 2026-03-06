SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

6 de marzo 2026 - 19:33

El lago de los cisnes inaugura la temporada 2026 de ballet en el Teatro Colón

Con música de Piotr I. Tchaikovski y coreografía de Raúl Candal, basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov, esta producción forma parte del repertorio histórico del teatro.

Durante el mes de marzo.

El Ballet Estable del Teatro Colón inaugurará la temporada 2026 con El lago de los cisnes, uno de los títulos más emblemáticos del repertorio clásico.

Con música de Piotr I. Tchaikovski y coreografía de Raúl Candal, basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov, esta producción forma parte del repertorio histórico del teatro. La coreografía tuvo su estreno en diciembre de 2007, interpretada por el Ballet Estable del Teatro Colón en el marco de la despedida de Julio Bocca, realizada en el Luna Park de Buenos Aires.

Informate más

La producción contará con la participación de la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Nicolette Fraillon y un equipo creativo integrado por Christian Prego (escenografía), Aníbal Lápiz (vestuario) y Rubén Conde (iluminación), con reposición coreográfica de Isabel García.

Las funciones se realizarán los días: 12, 13 y 14 de marzo a las 20 h; 17, 18 y 19 de marzo a las 20 h; 20 y 21 de marzo a las 20 h; y 22 de marzo a las 17 h.

Cómo y dónde comprar las entradas

Las localidades se encuentran a la venta en www.teatrocolon.org.ar. Y también en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.

Programa

Música: Piotr Ilich Tchaikovski

Coreografía: Raúl Candal, basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov

Diseño de escenografía: Christian Prego

Diseño de vestuario: Aníbal Lápiz

Diseño de Iluminación: Rubén Conde

Ballet Estable del Teatro Colón

Orquesta Estable del Teatro Colón

Directora: Nicolette Fraillon

Bailarines invitados

  • Marianela Nuñez (20, 22)
  • Emmanuel Vazquez (11, 14)
  • Alejandro Virelles (20, 22)

