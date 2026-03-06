El Ballet Estable del Teatro Colón inaugurará la temporada 2026 con El lago de los cisnes, uno de los títulos más emblemáticos del repertorio clásico.
El lago de los cisnes inaugura la temporada 2026 de ballet en el Teatro Colón
Con música de Piotr I. Tchaikovski y coreografía de Raúl Candal, basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov, esta producción forma parte del repertorio histórico del teatro.
-
La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires cumple 80 años y lo celebra con un concierto gratuito frente al Planetario
-
De qué murió Darío Lopérfido, el ex secretario de Cultura de CABA
Con música de Piotr I. Tchaikovski y coreografía de Raúl Candal, basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov, esta producción forma parte del repertorio histórico del teatro. La coreografía tuvo su estreno en diciembre de 2007, interpretada por el Ballet Estable del Teatro Colón en el marco de la despedida de Julio Bocca, realizada en el Luna Park de Buenos Aires.
La producción contará con la participación de la Orquesta Estable del Teatro Colón dirigida por Nicolette Fraillon y un equipo creativo integrado por Christian Prego (escenografía), Aníbal Lápiz (vestuario) y Rubén Conde (iluminación), con reposición coreográfica de Isabel García.
Las funciones se realizarán los días: 12, 13 y 14 de marzo a las 20 h; 17, 18 y 19 de marzo a las 20 h; 20 y 21 de marzo a las 20 h; y 22 de marzo a las 17 h.
Cómo y dónde comprar las entradas
Las localidades se encuentran a la venta en www.teatrocolon.org.ar. Y también en la boletería del Teatro Colón, Tucumán 1171, de lunes a sábado de 9:00 a 20:00 horas y domingos de 9:00 a 17:00 horas.
Programa
Música: Piotr Ilich Tchaikovski
Coreografía: Raúl Candal, basada en la original de Marius Petipa y Lev Ivanov
Diseño de escenografía: Christian Prego
Diseño de vestuario: Aníbal Lápiz
Diseño de Iluminación: Rubén Conde
Ballet Estable del Teatro Colón
Orquesta Estable del Teatro Colón
Directora: Nicolette Fraillon
Bailarines invitados
- Marianela Nuñez (20, 22)
- Emmanuel Vazquez (11, 14)
- Alejandro Virelles (20, 22)
- Temas
- Teatro Colón
- entradas
Dejá tu comentario