Billie Eilish desafió a multimillonarios y se comprometió a donar u$s11,5 millones a organizaciones benéficas







La cantante se dirigió a Mark Zuckerberg y otras celebridades durante una entrega de premio en la que fue reconocida el premio a la "Innovación Musical".

La cantante donará parte de lo recaudadó de su gira "Hit Me Hard And Soft Tour".

Billie Eilish desafió a varios multimillonarios y se comprometió a donar u$s11.5 millones a organizaciones benéficas. La cantante hizo estas declaraciones anoche durante la ceremonia de entrega de los Premios a la Innovación 2025 del Wall Street Journal. Celebrados en el Museo Metropolitano de Arte Moderno de Nueva York, los premios reconocen a los líderes de la industria que están revolucionando sus respectivos campos.

En la edición de este año, los homenajeados fueron Spike Lee por Cine, Ben Stiller por Entretenimiento, Hailey Bieber por Belleza, Priscilla Chan por Filantropía en la Ciencia, y Mellody Hobson y George Lucas por Diseño.

Eilish, ganadora de premios Grammy y Oscar, se llevó a casa el premio a la "Innovación Musical" de la noche y aprovechó su discurso para criticar a los multimillonarios por no hacer lo suficiente para ayudar a los menos afortunados.

El mensaje de Billie Eilish a Mark Zuckerberg y otros millonarios La cantante de "Birds Of A Feather" –que durante años ha luchado enérgicamente por los derechos de los animales y la justicia climática– subió al escenario para destacar cómo una mayor “empatía” por parte de los miembros más ricos de la sociedad marcaría una diferencia notable.

“Estamos viviendo un momento muy difícil y sombrío en el mundo, y la gente necesita empatía y ayuda más que nunca, especialmente en nuestro país”, dijo. “Si tienen dinero, sería fantástico usarlo para buenas causas y tal vez dárselo a quienes lo necesitan”.

Luego, se dirigió a los multimillonarios presentes en la sala, entre ellos el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg. "Los quiero a todos, pero hay algunos aquí que tienen mucho más dinero que yo… y si eres multimillonario, ¿por qué lo eres?", preguntó, antes de añadir: "¡Regalen su dinero, enanos!". Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BillieSociety/status/1983731479210594350?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1983731479210594350%7Ctwgr%5E4d82b47681222afc6b6fe153fd0cd2599b40992e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fbillie-eilish-calls-out-billionaires-to-their-faces-and-donates-11-5million-from-tour-to-charity-3903885&partner=&hide_thread=false "if you're a billionaire, why are you a billionaire?" -Billie at the @WSJ Innovator awards tonight in New York! pic.twitter.com/YjSoi4Ei0R — Billie Eilish Society (@BillieSociety) October 30, 2025 Esa noche, el presentador de programas de entrevistas Stephen Colbert anunció que la cantante donará 11.5 millones de dólares de su gira "Hit Me Hard And Soft Tour" a organizaciones benéficas que trabajan por la equidad alimentaria y la crisis climática.