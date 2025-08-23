La película de acción de Prime Video con Antonio Banderas que no podés dejar de ver







Con el reconocido actor como figura principal, Prime Video apuesta por una producción cargada de acción y tensión.

Antonio Banderas se luce en una de las grandes apuestas de Prime Video.

Prime Video sumó a su catálogo la película El Protector, protagonizada por Antonio Banderas. La producción se centra en una historia de acción intensa, con un protagonista que debe enfrentarse a situaciones extremas mientras protege a una joven de una peligrosa red criminal.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La película combina escenas de acción con momentos de tensión que mantienen al espectador pendiente de cada movimiento del protagonista, consolidándose como una de las novedades más destacadas de la plataforma en el último tiempo.

protector-2896284 Antonio Banderas se luce en una producción cargada de acción que está disponible en Prime Video. De qué trata El protector, la película furor en Prime Video En El Protector, Antonio Banderas interpreta a Cuda, un sicario veterano al servicio de una poderosa jefa criminal en Miami. Su vida da un giro cuando se cruza con Billie, una joven atrapada en una red de trata cibernética, y decide emplear todos sus recursos para rescatarla.

La dirección de Richard Hughes marca su debut con una trama que combina acción y tensión, mientras el guion de W. Peter Iliff aporta dilemas morales y ritmo sostenido. El reparto incluye a Kate Bosworth, Mojean Aria y Zolee Griggs, quienes refuerzan el ambiente sombrío y violento del film.

Prime Video: tráiler de El protector Embed - El protector (The enforcer) - Trailer español Prime Video: elenco de El protector Antonio Banderas

Mojean Aria

Kate Bosworth

Alexis Ren