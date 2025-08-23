Prime Video sumó a su catálogo la película El Protector, protagonizada por Antonio Banderas. La producción se centra en una historia de acción intensa, con un protagonista que debe enfrentarse a situaciones extremas mientras protege a una joven de una peligrosa red criminal.
La película de acción de Prime Video con Antonio Banderas que no podés dejar de ver
Con el reconocido actor como figura principal, Prime Video apuesta por una producción cargada de acción y tensión.
-
La película combina escenas de acción con momentos de tensión que mantienen al espectador pendiente de cada movimiento del protagonista, consolidándose como una de las novedades más destacadas de la plataforma en el último tiempo.
De qué trata El protector, la película furor en Prime Video
En El Protector, Antonio Banderas interpreta a Cuda, un sicario veterano al servicio de una poderosa jefa criminal en Miami. Su vida da un giro cuando se cruza con Billie, una joven atrapada en una red de trata cibernética, y decide emplear todos sus recursos para rescatarla.
La dirección de Richard Hughes marca su debut con una trama que combina acción y tensión, mientras el guion de W. Peter Iliff aporta dilemas morales y ritmo sostenido. El reparto incluye a Kate Bosworth, Mojean Aria y Zolee Griggs, quienes refuerzan el ambiente sombrío y violento del film.
Prime Video: tráiler de El protector
Prime Video: elenco de El protector
- Antonio Banderas
- Mojean Aria
- Kate Bosworth
- Alexis Ren
