Prime Video compartió el primer tráiler de la segunda temporada de "Fallout" y confirmó su fecha de estreno







Inspirada en la exitosa serie de videojuegos, la adaptación de Fallout de Amazon se estrenó en abril de 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los programas más exitosos de la plataforma.

Tras el éxito de la primera parte vuelve Fallout.

Prime Video ha confirmado que la segunda temporada de Fallout se estrenará el 17 diciembre y compartió el primer tráiler oficial.

De qué tratará la segunda temporada de Fallout Según el portal Variety, la segunda temporada de Fallout retomará la trama tras el épico final de la primera temporada y llevará al público a un viaje a través del desierto de Mojave hasta la ciudad postapocalíptica de New Vegas. También se ha compartido un breve avance que muestra a Lucy (Ella Purnell) y The Ghoul (Walton Goggins) llegando a las afueras de New Vegas.

Fallout – Temporada 2 _ Teaser Trailer _ Prime Video Ella Purnell encabeza el reparto como Lucy, la optimista habitante del refugio, quien se ve obligada a salir a la superficie para rescatar a su padre. Junto a Walton Goggins, quien interpreta a Ghoul, un cazarrecompensas que mutó y sobrevivió 200 años después de la Gran Guerra.

El reparto también incluye a Aaton Moten, Moisés Arias, Kyle MacLachlan, Sarita Choudhury, Michael Emerson, Leslie Uggams, Frances Turner, Dave Register, Zach Cherry, Johnny Pemberton, Rodrigo Luzzi, Annabel O'Hagan y Xelia Mendes-Jones. Macaulay Culkin también se ha unido al reparto para la segunda temporada.

La primera temporada de "Fallout" se estrenó en abril de 2024 y tuvo una acogida positiva, con un 97% en Rotten Tomatoes. La temporada recibió nominaciones al Emmy a la mejor serie dramática, mejor actor dramático (Goggins), mejor guion dramático (Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet) y más, ganando el premio a la supervisión musical. Wagner y Robertson-Dworet son los showrunners y productores ejecutivos junto a Jonathan Nolan, Lisa Joy, Athena Wickham, Todd Howard y James Altman. Amazon MGM Studios y Kilter Films producen la serie en asociación con Bethesda Game Studios y Bethesda Softworks.