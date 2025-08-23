SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

23 de agosto 2025 - 19:30

La serie que lidera todos los rankings de Argentina ya está completa en HBO Max: no te la podés perder

La serie, uno de los grandes éxitos del país, es una de las fuertes apuestas que han funcionado en HBO Max.

HBO Max continúa ampliando su catálogo con producciones nacionales destacadas. En esta ocasión, la plataforma ofrece la temporada completa de Viudas Negras, una serie argentina que ha captado la atención del público por su propuesta audaz y entretenida llena de humor ácido.

La serie, creada y protagonizada por Malena Pichot junto a Pilar Gamboa, se ha convertido en una de las más vistas en la plataforma, consolidándose como una de las novedades más destacadas del mes.

Informate más
Viudas Negras
De qué trata Viudas Negras, la exitosa serie argentina

Viudas Negras narra la historia de Maru, una mujer que aparenta llevar una vida perfecta en un barrio cerrado. Sin embargo, su pasado irrumpe con la aparición de Mica, su amiga de juventud. Ambas compartieron un oscuro secreto: años atrás, seducían a hombres para robarles. El reencuentro las arrastra a una última misión que las obligará a enfrentar viejas deudas y descubrir quiénes son realmente.

La serie combina humor ácido con elementos de thriller, ofreciendo una mirada crítica sobre las apariencias y las segundas oportunidades. Con personajes bien construidos y situaciones que mezclan tensión y comedia, Viudas Negras mantiene al espectador enganchado desde el primer capítulo, consolidando su lugar entre las series más populares de HBO Max en Argentina.

HBO Max: tráiler de Viudas Negras

Embed - VIUDAS NEGRAS: P*TAS Y CHORRAS | TRAILER OFICIAL

HBO Max: elenco de Viudas Negras

  • Malena Pichot
  • Pilar Gamboa
  • Maria Fernanda Callejón
  • Mónica Antonópulos
  • Minerva Casero
  • Paula Grinszpan
  • Alan Sabbagh
  • Marina Bellati

