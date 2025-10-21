La nueva serie turca de Netflix que está entre las más vistas: el amor por encima de la fortuna y el poder







Una telenovela que la rompió en televisión abierta y viene a conquistar Latinoamérica desde la plataforma de la N roja.

La nueva serie turca que la está rompiendo en Netflix. Créditos: Netflix

Netflix suma otro éxito internacional a su catálogo con Amor y riqueza, una producción turca que se convirtió rápidamente en una de las series más vistas de la plataforma. Con una historia que mezcla pasión, ambición y conflicto social, el drama explora los límites entre el amor verdadero y el poder del dinero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Ambientada en la sofisticada Estambul, la trama combina lujo, secretos familiares y choques entre clases sociales. Los críticos la destacan por su tono elegante y su mirada más emocional que espectacular, posicionándola como una de las ficciones turcas más comentadas del año.

Amor y riqueza La nueva serie turca que la está rompiendo en Netflix. Créditos: Netflix. De qué trata Amor y riqueza, el éxito turco de Netflix Amor y riqueza (Old Money) sigue la historia de Nihal Baydemir, una joven diseñadora que regresa a Turquía tras varios años en Francia. Su familia atraviesa una crisis económica, y para ayudarlos acepta trabajar para los Bulut, una poderosa dinastía de empresarios. En ese entorno conoce a Osman Bulut, un hombre que representa la nueva generación de ricos surgidos del esfuerzo y la ambición.

A partir de ese encuentro se desarrolla un intenso vínculo donde el amor se enfrenta a las diferencias de clase, la lealtad familiar y los secretos del pasado. La serie combina drama romántico y crítica social, mostrando cómo el dinero puede distorsionar los afectos y redefinir las prioridades personales.

Netflix: tráiler de Amor y riqueza Embed - AMOR Y RIQUEZA Trailer SUBTITULADO / Old Money Trailer [HD] Turquia - Netflix Netflix: elenco de Amor y riqueza Asl Enver (Nihal Baydemir)

Engin Akyürek (Osman Bulut)

Serkan Altunorak (Emre Turan)

Nur Fettaholu (Selin Bulut)

Cem Yiit Üzümolu (Kerem Baydemir)

Tülin Özen (Melis Kara)

Temas Netflix

Series