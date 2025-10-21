La nueva serie turca de Netflix que está entre las más vistas: el amor por encima de la fortuna y el poder

Netflix suma otro éxito internacional a su catálogo con Amor y riqueza, una producción turca que se convirtió rápidamente en una de las series más vistas de la plataforma. Con una historia que mezcla pasión, ambición y conflicto social, el drama explora los límites entre el amor verdadero y el poder del dinero.
Ambientada en la sofisticada Estambul, la trama combina lujo, secretos familiares y choques entre clases sociales. Los críticos la destacan por su tono elegante y su mirada más emocional que espectacular, posicionándola como una de las ficciones turcas más comentadas del año.
De qué trata Amor y riqueza, el éxito turco de Netflix
Amor y riqueza (Old Money) sigue la historia de Nihal Baydemir, una joven diseñadora que regresa a Turquía tras varios años en Francia. Su familia atraviesa una crisis económica, y para ayudarlos acepta trabajar para los Bulut, una poderosa dinastía de empresarios. En ese entorno conoce a Osman Bulut, un hombre que representa la nueva generación de ricos surgidos del esfuerzo y la ambición.
A partir de ese encuentro se desarrolla un intenso vínculo donde el amor se enfrenta a las diferencias de clase, la lealtad familiar y los secretos del pasado. La serie combina drama romántico y crítica social, mostrando cómo el dinero puede distorsionar los afectos y redefinir las prioridades personales.
Netflix: tráiler de Amor y riqueza
Netflix: elenco de Amor y riqueza
- Asl Enver (Nihal Baydemir)
- Engin Akyürek (Osman Bulut)
- Serkan Altunorak (Emre Turan)
- Nur Fettaholu (Selin Bulut)
- Cem Yiit Üzümolu (Kerem Baydemir)
- Tülin Özen (Melis Kara)
