"Weapons", la película de terror más comentada del años confirma su fecha de estreno en HBO Max







La obra dirigida por Zach Cregger está protagonizada por Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan.

Weapons llega del cine a HBO Max.

Weapons (La Hora de la Desaparición), una de las películas de terror más comentadas de 2025, llega a HBO Max. La noticia llega después de que se confirmará la posibilidad de una secuela.

La obra dirigida por Zach Cregger (Bárbaro) se estrenará en exclusiva en streaming el 24 de octubre como parte del sello Del Cine a HBO Max, responsable de llevar los principales estrenos cinematográficos al streaming. La película también estará disponible en la programación lineal de HBO a partir del día 25 a las 8:00 pm ET.

De qué trata Weapons La película sigue el misterio en torno a la desaparición de 17 niños de una misma clase, la clase de la maestra Gandy (Julia Garner), a las 2:17 de la madrugada. La ciudad, entonces, se lanza en busca de respuestas al misterio mientras lidia con la ausencia de los niños en sus hogares.

Weapons es la última producción cinematográfica de la carrera de Zach Cregger. El director se dio a conocer en el género de terror por Noites Brutais, también disponible en HBO Max, y regresa a la gran pantalla con una de las grandes sensaciones del cine de 2025 entre el público y la crítica. El elenco está formado por nombres como Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreich, Austin Abrams, Cary Christopher, Benedict Wong y Amy Madigan.

La película supone un nuevo lanzamiento de la franquicia Del Cine a HBO Max, responsable de llevar varios títulos directamente de las pantallas de cine a la plataforma.