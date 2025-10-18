La nueva serie de época de HBO Max que promete arrasar en la plataforma: un drama histórico con empoderamiento







Esta increíble ficción de época española era fuertemente esperada por los espectadores y ya se encuentra disponible.

La increíble serie de época que llegó a HBO Max. Foto: Telecinco

HBO Max suma a su catálogo una serie que ya está dando de qué hablar: La Favorita 1922. Se trata de una ficción de época española que mezcla romance, intriga y un fuerte mensaje de liberación femenina, producida por Bambú Producciones junto a Mediaset España.

Ambientada en los intensos años veinte, la serie no solo invita a sumergirse en una estética cuidada y detalles históricos, sino que plantea una narrativa centrada en mujeres que deciden romper con las imposiciones sociales de su tiempo. La trama pone el foco en la fuerza de la amistad, la resiliencia y la búsqueda de la identidad propia, elementos que suelen resonar fuerte en audiencias que buscan relatos con profundidad y sensibilidad.

La favorita 1922 Contextualizada a principios del siglo XX, la serie promete ser lo más visto en HBO Max. Foto: Telecinco

De qué trata La Favorita 1922, la exitosa serie española La Favorita 1922 nos presenta a Elena de Valmonte, una marquesa culta y apasionada por la cocina que vive atrapada en un matrimonio infeliz. Cuando se produce un suceso trágico junto a su doncella, Cecilia, ambas deciden huir y reinventarse en Madrid. Allí alquilan un viejo local con un joven, lo restauran y lo convierten en un restaurante que pronto será de los más prestigiosos de la ciudad.

La serie narra ese viaje de superación personal. Elena, rodeada de otras mujeres dispuestas a luchar por sus sueños, enfrenta los desafíos de una época con reglas muy marcadas: los prejuicios sociales, sexuales, económicos, además del pasado que amenaza con alcanzarla.

Luis Fernández (Julio Moreno)

Andrea Duro (Ana Ferrer)

Maribel Salas (Lourdes Mendieta Rey)

Raquel Querol (Cecilia “Ceci” Nebreda Solís)