La nueva película de acción y comedia de HBO Max: un exsicario que debe volver a su pasado por amor







HBO Max suma a su catálogo una película que combina acción y comedia, además de contar con un elenco de primer nivel.

La película, que cuenta con un gran elenco, está disponible en HBO Max. Universal

La competencia por liderar las plataformas de streaming obligan a las mismas a buscar constantemente producciones que atrapen a sus suscriptores. Incluso, la gran apuesta está en hacer llegar las películas poco tiempo después de que hayan salido de cartelera, tal como lo ha hecho HBO Max en este caso.

Amor explosivo llega a la plataforma después de haber sido lanzada en las grandes pantallas en febrero de este año. El filme, protagonizado por el reconocido Ke Huy Quan y la ganadora del Oscar, Ariana DeBose, busca sorprender con escenas de acción acompañadas de mucha comedia.

Amor Explosivo Universal 1 La ganadora del Oscar es parte de la película de HBO Max. Universal

De qué trata Amor explosivo, la nueva película de HBO Max Amor Explosivo sigue la historia de Marvin Gable, quién arrastra un pasado relacionado al crimen, aunque en la actualidad trabaja como agente inmobiliario en Milwaukee. Tras la llegada de un sobre de una excolega suya que había dado por muerta, su vida da un giro inesperado.

Al tener que regresar a una vida que había dado por descartada, la trama se impulsa, dando como resultado muchas tomas de acción sorprendentes sin dejar de lado la comedía. La película recibió buenas críticas y HBO Max la suma a su catálogo para poder superar a sus competidores.

HBO Max: tráiler de Amor explosivo Embed - Amor explosivo – Tráiler oficial 1 (Universal Pictures) - HD HBO Max: elenco de Amor explosivo Ke Huy Quan

Ariana DeBose

Mustafa Shakir

Lio Tipton

Rhys Darby

Sean Astin