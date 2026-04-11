La película de HBO Max que se volvió furor por revelar grandes secretos y tener un final impactante + Seguir en









La plataforma de streaming apuesta por uno de los grandes éxitos del cine, con una trama que atrapa a su público de principio a fin.

La película galardonada en los Oscars es una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming. Freepik

HBO Max ha logrado apostar por películas y series propias para buscar sumar suscriptores en la batalla por ser el “rey” de las plataformas de streaming, pero parte del juego también es agregar éxitos con pasado en el cine. Además, si el título elegido trae tela para cortar, lo convierte en una opción irresistible para el usuario.

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Basada en una reconocida novela de suspenso, la película logra impactar de lleno en la audiencia por su trama con varias encrucijadas para el protagonista. Ni en su polémico e inesperado final la tensión entre los personajes deja de sentirse, en un ambiente donde los secretos que rodean este icónico lugar pueden desatar un desastre sin precedentes.

Cónclave Focus Features Esta película consiguió sorprender al público gracias a su final inesperado. Focus Features De qué trata Cónclave Cónclave sigue al cardenal Thomas Lawrence, encargado de organizar la elección del nuevo Papa tras la muerte del anterior líder de la Iglesia. El proceso se desarrolla en el Vaticano, donde los cardenales se encierran para votar en medio de estrictas reglas y un clima de máxima tensión.

Durante la votación, empiezan a surgir tensiones internas entre los distintos candidatos con información y movimientos que alteran el equilibrio del proceso. Lawrence intenta sostener el orden de la elección mientras se enfrenta a revelaciones que complican el desarrollo de este importante evento.

A medida que avanza la historia, las decisiones dentro del encierro empiezan a redefinir el rumbo de la elección. El proceso se vuelve cada vez más cerrado y estratégico, hasta llegar a un desenlace que cambia por completo la percepción de lo ocurrido durante la votación.

La obra, disponible en HBO Max, está dirigida por Edward Berger y escrita por Peter Straughan, basada en la icónica novela de Robert Harris, del mismo nombre. Esto le valió un Oscar a Straughan, quién se llevó el premio a "Mejor Guión Adaptado" en 2025 gracias a su labor. Además, estuvo nominada a "Mejor Película" y sus figuras, Ralph Fiennes e Isabella Rossellini, también figuraron en la lista a "Mejor Actor" y "Mejor Actriz de Reparto". Prime Video: tráiler de Cónclave Embed - Cónclave | Tráiler oficial en español | 20 de diciembre en cines Prime Video: elenco de Cónclave Ralph Fiennes

Stanley Tucci

John Lithgow

Isabella Rossellini

Lucian Msamati

Carlos Diehz

Sergio Castellitto

Brían F. O'Byrne

Merab Ninidze

Thomas Loibl

Jacek Koman