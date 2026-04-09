La nueva novela turca de HBO Max que se convirtió en un fenómeno mundial y te romperá el corazón + Seguir en









Hay algo que no se puede negar de la ficción de Turquía y es que genera fans en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica.

Una novela turca imperdible está causando furor en HBO Max. Imagen: HBO Max

En los últimos años, las series turcas se transformaron en un fenómeno global, por lo que HBO Max decidió sumar un éxito asegurado. Con historias intensas, producciones cuidadas y personajes que logran una conexión inmediata con el público, lograron conquistar audiencias alrededor del mundo, consolidándose como uno de los contenidos más elegidos en las plataformas de streaming.

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Parte de ese éxito radica en su capacidad para mezclar drama, romance y conflictos sociales en relatos atrapantes que mantienen al espectador al borde del asiento. Cada nueva producción genera expectativa y rápidamente se convierte en tendencia, especialmente cuando desembarca en plataformas masivas.

Yabani Corazón Salvaje La ficción turca que no te podés perder en HBO Max. Imagen: HBO Max En ese contexto, una de las últimas incorporaciones que está dando que hablar es Yabani, también conocida como “Corazón Salvaje”, una novela que promete emociones fuertes y que ya se posiciona como una de las más impactantes del catálogo.

De qué trata Yabani: Corazón Salvaje La historia sigue la vida de Yaman, un joven que fue secuestrado cuando era niño y creció en las calles, lejos de la familia adinerada a la que realmente pertenece. Forjado en la adversidad, aprendió a sobrevivir en un entorno hostil, desarrollando una personalidad dura, desconfiada y resiliente.

Años más tarde, el destino lo lleva de regreso a su verdadera familia, donde deberá enfrentarse a un mundo completamente distinto al que conoce. Sin embargo, la reintegración no será sencilla: las diferencias sociales, los secretos ocultos y las heridas del pasado comienzan a salir a la superficie, generando tensiones constantes.

Yabani Corazón Salvaje El drama, la pasión y la crítica social se unen en esta novela disponible en HBO Max. Imagen: HBO Max En medio de ese conflicto, Yaman también experimenta el amor, un sentimiento que lo pone en una encrucijada emocional. Entre la lealtad a su pasado y las oportunidades de su presente, deberá decidir quién quiere ser realmente. Con giros inesperados, escenas cargadas de emoción y una narrativa que combina drama familiar con romance, “Yabani: Corazón Salvaje” se presenta como una propuesta irresistible para quienes buscan una historia profunda y conmovedora. HBO Max: tráiler de Yabani: Corazón Salvaje Embed - Yabani Corazón Salvaje Trailer estreno en Latinoamérica HBO Max: elenco de Yabani: Corazón Salvaje Halit Özgür Sar (Yaman)

Simay Barlas (Rüya)

Yurdaer Okur (Serhan)

Dolunay Soysert (Neslihan)

Bertan Asllani (Alaz)