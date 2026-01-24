SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

La película de la Roca Johnson y Chris Evans que no triunfó en el cine, pero la rompió en Prime Video

Desde que fue incluida en la plataforma, rompió récords en visualizaciones y es cada vez más elegida.

Dwayne Johnson y Chris Evans protagonizan esta película imperdible en Prime Video.

A pesar de contar con dos de las mayores estrellas de Hollywood y una campaña promocional amplia, la película pasó casi desapercibida en salas y obtuvo críticas mixtas por parte de la prensa especializada. Sin embargo, su llegada a Prime Video cambió por completo su suerte: en sus primeros días en la plataforma logró cifras excepcionales.

Posicionándose como uno de los títulos más vistos de la temporada navideña, superó los 50 millones de espectadores en todo el mundo en apenas cuatro días. Ese fenómeno de streaming pone de manifiesto cómo algunas películas pueden florecer fuera de la cartelera tradicional, encontrando su verdadera audiencia en el universo digital.

Código: Traje Rojo
La película de acción y comedia que la está rompiendo en Prime Video.

De qué trata Código: Traje rojo

La historia de Código: Traje Rojo sigue una aventura internacional cuando Nick, mejor conocido como Santa Claus, es secuestrado a pocos días de Navidad, poniendo en riesgo la celebración más esperada del año. Callum Drift, jefe de seguridad del Polo Norte, se embarca en una misión urgente para localizarlo y reunirse con él antes de que sea demasiado tarde.

Para lograrlo, Callum se une a Jack O’Malley, un cazarrecompensas infame y poco convencional que no figura en la lista de los niños buenos. Juntos deberán enfrentar una serie de desafíos y recorrer distintos rincones del mundo en una carrera contrarreloj cargada de acción, humor y situaciones inesperadas.

Prime Video: tráiler de Código: Traje rojo

Embed - CÓDIGO: TRAJE ROJO | Tráiler Oficial 2 | Doblado

Prime Video: elenco de Código: Traje rojo

  • Dwayne Johnson (Callum Drift)
  • Chris Evans (Jack O'Malley)
  • Lucy Liu (Zoe)
  • J.K. Simmons (Santa Claus)
  • Kiernan Shipka (Gryla)

