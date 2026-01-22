Prime Video confirmó la fecha de estreno de la cuarta temporada de "Invencible" + Seguir en









La plataforma de streaming también lanzó el tráiler oficial de la próxima temporada de la serie animada para adultos.

Llega en marzo de este año.

Prime Video reveló la fecha de estreno de la cuarta temporada de Invincible, será el 18 de marzo. La cuarta temporada estará disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

También lanzó el tráiler oficial de la próxima temporada de la serie animada para adultos, donde Mark y Omni-Man se reúnen y nos ofrece un primer vistazo al feroz Thragg interpretado por Lee Pace. Thragg lidera el Imperio de Viltrum como Gran Regente. Entrenado desde su nacimiento para este rol, Thragg gobierna a su pueblo con fuerza, crueldad y voluntad, decidido a restaurar Viltrum a su antigua gloria a cualquier precio.

Basada en la serie de cómics de Robert Kirkman, el cocreador Cory Walker y el creador colaborador Ryan Ottley, Invencible finalizó su tercera temporada de ocho episodios en febrero de 2025 y obtuvo una renovación anticipada para la quinta temporada en julio en la Comic-Con de San Diego.

De qué trata la cuarta temporada de Invencible En Invencible, mientras el mundo se recupera de una catástrofe, un Mark cambiado (Steven Yeun) lucha para proteger su hogar y a la gente que ama, lo que lo coloca en un rumbo de colisión con una amenaza que podría alterar el destino de la humanidad para siempre.

Embed - Invencible Temporada 4 – Trailer Oficial | Prime Video Además de Yeun, el reparto también incluye a Sandra Oh, JK Simmons, Seth Rogen, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Lee Pace, Jeffrey Dean Morgan, Matthew Rhys, Jason Mantzoukas, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Zachary Quinto, Chris Diamantopoulos, Ross Marquand, Khary Payton, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Ben Schwartz, Clancy Brown, Jay Pharoah, Mark Hamill y Melise Jow.

La serie es producida por Skybound Animation, el estudio de animación de Skybound Entertainment. Kirkman es productor ejecutivo junto a Rogen, David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean y Evan Goldberg. Helen Leigh y Cory Walker son coproductores ejecutivos.