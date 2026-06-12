Amazon prime video renovó Off Campus, la segunda temporada de la adaptación de una novela romántica

La serie busca repetir el éxito obtenido en su primera entrega y reforzar su lugar entre las producciones juveniles más populares del streaming

Prime Video confirmó la continuidad de Off Campus , con una segunda temporada, que ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores de la adaptación televisiva de las novelas de Elle Kennedy . La plataforma adelantó además que los nuevos episodios tendrán como eje principal la historia de amor entre Allie Hayes y Dean Di Laurentis, dos personajes que comenzaron a acercarse durante la primera entrega y cuya relación ocupará ahora un lugar central en la trama.

El éxito resultó clave para que Prime Video renovara la serie antes del estreno oficial de su primera temporada. La adaptación de las novelas de Elle Kennedy logró captar rápidamente la atención del público y, según datos difundidos por medios especializados, alcanzó 36 millones de espectadores durante sus primeras dos semanas de disponibilidad. Ese desempeño la convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la plataforma.

Es por eso que la producción ya inició las grabaciones de la segunda temporada el 1 de junio de 2026 y, por el momento, su lanzamiento está previsto para mayo de 2027 . Además de la nueva historia de amor protagonizada por Allie y Dean, la serie mantendrá el formato de las novelas originales, en las que cada entrega pone el foco en una pareja diferente. De esta manera, los personajes que conquistaron a la audiencia en la primera temporada continuarán formando parte de la trama, mientras nuevos conflictos, romances y amistades ampliarán el universo de Briar University.

De que trata Off Campus

La ficción retrata la vida de un grupo de jóvenes vinculados a un prestigioso equipo de hockey sobre hielo y explora los desafíos que enfrentan en una etapa decisiva de sus vidas. Entre estudios, vínculos afectivos y proyectos personales, los protagonistas atraviesan situaciones que reflejan las dificultades y aprendizajes propios del paso hacia la adultez.

Louisa Levy, responsable creativa del proyecto, celebró la renovación y destacó que la evolución sentimental de Allie y Dean será uno de los puntos fuertes de la nueva etapa. Sin embargo, aclaró que otros personajes muy queridos por el público seguirán teniendo una presencia importante en la trama.

Entre ellos se encuentran Hannah y Garrett, protagonistas de uno de los romances más populares de la primera temporada. Según explicó la showrunner, la serie continuará desarrollando las historias de todo el grupo y profundizará los vínculos que se fueron construyendo desde el inicio de la ficción.

El anuncio llega después del gran desempeño que tuvo Off Campus en su debut dentro de Prime Video. La plataforma informó que la producción alcanzó uno de los mejores lanzamientos de su catálogo y logró posicionarse como el tercer estreno de temporada más visto de su historia.

Trailer de Off Campus

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Reparto de Off Campus