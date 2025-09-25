Disponible en Prime Video: la terrorífica y atrapante película coreana que no te dejará dormir







Prime Video y una fuerte apuesta del cine de terror con esta producción surcoreana que ha logrado recibir elogios de la crítica.

La película surcoreana de terror es una de las grandes apuestas de Prime Video.

El catálogo de Prime Video sigue sumando propuestas de terror que destacan por su capacidad para incomodar y sorprender al público. El cine coreano, conocido por combinar leyendas urbanas con un suspenso que perdura incluso después de los créditos, ofrece una nueva película de este estilo inquietante y cargado de tensión.

En ese marco, Estación Fantasma refuerza la reputación del terror surcoreano. La película invita a un viaje perturbador hacia una estación de tren marcada por tragedias y apariciones, ideal para quienes buscan una experiencia que realmente ponga los nervios a prueba.

Estacion Fantasma La película, disponible en Prime Video, ha logrado recibir muy buenas críticas.

De qué trata Estación Fantasma, la historia de horror de Prime Video La trama sigue a la periodista Na-Young, interpretada por Kim Bo-ra, quien tras un escándalo personal es enviada a cubrir un caso extraño en la estación Oksu. Junto a su colega Wee-won, representado por Kim Jae-hyun, comienza a investigar una serie de muertes y desapariciones que parecen estar conectadas con fuerzas sobrenaturales.

A medida que avanza la película, los límites entre lo real y lo paranormal se vuelven difusos. La historia revela un trágico suceso del pasado y una maldición que impregna cada rincón de la estación, generando un clima de tensión constante.

El guion de la producción disponible en Prime Video, basado en el comic web llamado Una colección de terror del autor Horang, aprovecha la estética del cine de terror coreano para ofrecer momentos de sobresalto bien justificados y una sensación escalofriante que persiste incluso después del final. Prime Video: tráiler de Estación Fantasma Embed - Estación Fantasma | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex Prime Video: elenco de Estación Fantasma Kim Bo-ra

Kim Jae-hyun

Shin So-yul