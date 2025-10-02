Muchas veces, con un elenco estelar se puede armar una gran producción así no sea una película con un gran presupuesto. Prime Video apostó por una de las series que más ha hecho reflexionar al público en los últimos años y la misma cuenta con figuras de renombre que le dan un atractivo distinto.
No te la podés perder: la serie de Prime Video con siete historias únicas y un elenco de lujo
Con un elenco plagado de estrellas, la serie de Prime Video que ha hecho reflexionar al mundo es un verdadero éxito.
La serie cautiva por su tono intimista, por la profundidad de las historias que presenta y por la fuerza de las interpretaciones de su cast. Es una de esas producciones que invita a pensar en la vida y en los vínculos desde miradas muy diferentes.
De qué trata Solos, la miniserie original de Prime Video
Solos es una miniserie, compuesta por siete capítulos y cada uno con una historia distinta y un protagonista diferente. Disponible en Prime Video, explora cómo las personas enfrentan emociones profundas como la soledad, la esperanza y el miedo, en relatos que mezclan escenas cotidianas con elementos futuristas.
El atractivo principal está en su reparto: Anne Hathaway, Morgan Freeman, Helen Mirren, Uzo Aduba, Anthony Mackie, Constance Wu, Nicole Beharie y Dan Stevens. Cada actor protagoniza un episodio que funciona de manera independiente, pero que en conjunto ofrece una mirada diversa sobre lo que significa vincularse en los tiempos modernos.
Prime Video: tráiler de Solos
Prime Video: elenco de Solos
- Morgan Freeman
- Anne Hathaway
- Anthony Mackie
- Helen Mirren
- Uzo Aduba
- Constance Wu
- Nicole Beharie
- Dan Stevens
