Terror psicológico en pocos capítulos: la miniserie de Prime Video que te dejará sin aliento







Prime Video sorprende con una serie breve y oscura que combina misterio y drama, atrapando a quienes buscan terror psicológico intenso.

La serie británica que arrasó con la crítica llega a Prime Video con suspenso, crimen y visiones perturbadoras que atrapan desde el primer capítulo.

Los catálogos de streaming no paran de crecer y Prime Video se posiciona como uno de los favoritos de quienes buscan contenido distinto. Entre sus apuestas más llamativas se encuentra una serie británica de suspenso que conquistó a la crítica y atrajo a millones de espectadores alrededor del mundo.

El terror psicológico vuelve a estar en el centro de la conversación gracias a una producción que mezcla drama, misterio y elementos sobrenaturales. Con una trama breve pero intensa, esta miniserie ya se convirtió en una de las recomendaciones más comentadas del año.

11b84f152d8fb9d5a9d73abe9dd3dc83 La miniserie combina suspenso clásico con toques sobrenaturales y logró un 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, transformándose en una de las joyas más inesperadas del catálogo de Prime Video

De qué trata La hora del diablo, la miniserie exitosa de Prime Video La hora del diablo debutó en 2022 con seis episodios y rápidamente se consolidó como uno de los títulos más inquietantes de la plataforma. La historia sigue a Lucy Chambers, una trabajadora social que cada madrugada se despierta exactamente a las 3:33 a.m., durante la llamada “hora del diablo”. Estas noches se vuelven cada vez más perturbadoras por las visiones y los enigmas que la rodean.

Su vida personal tampoco le ofrece descanso: su hijo Isaac presenta un comportamiento extraño y su madre lucha contra la demencia, lo que profundiza la sensación de que el entorno de Lucy se derrumba. A todo esto se suma una investigación policial que conecta misteriosamente su nombre con una cadena de crímenes brutales.

La tensión aumenta cuando aparece Gideon, un personaje enigmático que asegura recordar el futuro. Esta relación lleva a Lucy a enfrentar dilemas sobre la realidad y la locura, mientras el público se sumerge en un rompecabezas narrativo que no da respiro. Prime Video: tráiler de La hora del diablo Embed - The Devil's Hour - Tráiler oficial | Prime Video Prime Video: elenco de La hora del diablo Jessica Raine

Peter Capaldi

Nikesh Patel

Benjamin Chivers

Barbara Marten

Alex Ferns

Meera Syal