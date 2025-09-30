Los catálogos de streaming no paran de crecer y Prime Video se posiciona como uno de los favoritos de quienes buscan contenido distinto. Entre sus apuestas más llamativas se encuentra una serie británica de suspenso que conquistó a la crítica y atrajo a millones de espectadores alrededor del mundo.
Terror psicológico en pocos capítulos: la miniserie de Prime Video que te dejará sin aliento
Prime Video sorprende con una serie breve y oscura que combina misterio y drama, atrapando a quienes buscan terror psicológico intenso.
El terror psicológico vuelve a estar en el centro de la conversación gracias a una producción que mezcla drama, misterio y elementos sobrenaturales. Con una trama breve pero intensa, esta miniserie ya se convirtió en una de las recomendaciones más comentadas del año.
De qué trata La hora del diablo, la miniserie exitosa de Prime Video
La hora del diablo debutó en 2022 con seis episodios y rápidamente se consolidó como uno de los títulos más inquietantes de la plataforma. La historia sigue a Lucy Chambers, una trabajadora social que cada madrugada se despierta exactamente a las 3:33 a.m., durante la llamada “hora del diablo”. Estas noches se vuelven cada vez más perturbadoras por las visiones y los enigmas que la rodean.
Su vida personal tampoco le ofrece descanso: su hijo Isaac presenta un comportamiento extraño y su madre lucha contra la demencia, lo que profundiza la sensación de que el entorno de Lucy se derrumba. A todo esto se suma una investigación policial que conecta misteriosamente su nombre con una cadena de crímenes brutales.
La tensión aumenta cuando aparece Gideon, un personaje enigmático que asegura recordar el futuro. Esta relación lleva a Lucy a enfrentar dilemas sobre la realidad y la locura, mientras el público se sumerge en un rompecabezas narrativo que no da respiro.
Prime Video: tráiler de La hora del diablo
Prime Video: elenco de La hora del diablo
Jessica Raine
Peter Capaldi
Nikesh Patel
Benjamin Chivers
Barbara Marten
Alex Ferns
Meera Syal
