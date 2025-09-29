Prime Video no para de sorprender con series intensas y de alto impacto. En esta ocasión ha incorporado una producción de suspenso dramático que solo cuenta con dos temporadas, pero que ya genera gran expectativa entre los suscriptores por su potencia y construcción.
La adictiva serie de suspenso de Prime Video que no podés dejar de ver: dos temporadas cargadas de tensión
Una producción que tiene todo: desde el peligro sobrenatural hasta una realidad que margina a los protagonistas.
La ficción se titula “Them” (Ellos), y su primera temporada se estrenó en 2021, con una segunda entrega lanzada en 2024. Ahora, Prime Video la ofrece dentro de su repertorio, sumando tensión, horror psicológico y crítica social en cada episodio.
De qué trata Ellos, la exitosa serie de Prime Video
La trama se desarrolla en los años 50 y sigue a la familia Emory, afroestadounidenses que dejaron Carolina del Norte para mudarse a un barrio predominantemente blanco de Los Ángeles, en el contexto de la Gran Migración. La casa en la que se instalan, aparentemente idílica, pronto se convierte en un epicentro de fuerzas hostiles: vecinos discriminatorios, tensiones raciales y elementos sobrenaturales acechan, buscando intimidar, corromper o destruir su paz y seguridad.
La segunda temporada transcurre en 1991 y cambia el enfoque hacia una investigación policial en Los Ángeles. La detective Dawn Reeve investiga un asesinato brutal que la lleva a sumergirse en una red oscura de secretos sobrenaturales y amenazas crecientes, poniendo en jaque no solo su carrera, sino la integridad de su entorno.
Prime Video: tráiler de Ellos
Prime Video: elenco de Ellos
- Deborah Ayorinde (Livia “Lucky” Emory)
- Ashley Thomas (Henry Emory)
- Shahadi Wright Joseph (Ruby Lee Emory)
- Alison Pill (Elizabeth “Betty” Wendell)
- Ryan Kwanten (George Bell)
