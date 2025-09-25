Dónde ver Belén, la película elegida por Argentina para los Premios Oscar y los Premios Goya







Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, la película cuenta la impactante historia real de una joven acusada de cometer un aborto ilegal y la valiente abogada que se hizo cargo del caso.

La película esta basada en el libro "Somos Belén" de Ana Correa. Amazon Prime

El día de ayer se hizo oficial que Belén ha sido seleccionada como la candidata oficial de Argentina para los 98º Premios de la Academia en la categoría de Mejor Película Internacional.

La película competirá por una nominación en la ceremonia de los premios Oscar que se celebrará el 15 de marzo de 2026. Además, Belén ha sido seleccionada para representar a Argentina en los Premios Goya en la categoría Mejor Película Iberoamericana, cuyos ganadores se anunciarán el 28 de febrero de 2026.

De qué trata Belén Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, Belén sigue a Julieta, una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza, la valiente abogada que arriesga todo para defender su caso altamente controversial que estableció precedentes. A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se convierte en un punto de inflexión en la lucha contra un sistema legal conservador, impulsando un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

Belén - Tráiler Oficial

Dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi (Blondi) y producida por K&S Films (la compañía detrás de Relatos Salvajes, nominada al Oscar), Belén es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas y un homenaje a la resistencia, la sororidad y la lucha constante por el derecho a la autonomía sobre el cuerpo.

El elenco incluye a Camila Plaate (Motoarrebatador), Laura Paredes (Argentina, 1985), Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), y Sergio Prina (Motoarrebatador), con apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta), entre otros. Basada en el libro "Somos Belén" de Ana Correa, la película fue escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes. La producción está a cargo de Leticia Cristi y Matías Mosteirin, de K&S, con Diego Copello como productor ejecutivo. Dónde ver Belén Belén se suma a la creciente lista de películas originales argentinas de Prime Video, tras el éxito de Argentina, 1985, ganadora del Globo de Oro. La película pasará a formar parte de la plataforma de streaming cuándo concluya su actual paso por los cines.