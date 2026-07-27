La película "Purple Rain" de Prince llegará a Broadway en forma de musical + Agregar ámbito en









Además de su éxito en taquilla, la banda sonora del filme de 1984 recibió dos premios Grammy, tres American Music Awards, dos Brit Awards y un Oscar a la mejor banda sonora original.

El éxito de 1984 llega a Broadway en forma de musical.

Una adaptación teatral de Purple Rain, la película de culto de 1984 protagonizada por Prince, se estrenará en Broadway en 2027.

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El musical se presentará en el Majestic Theatre, con funciones previas que comenzarán el 12 de marzo, antes del estreno oficial el 12 de abril. Los productores anunciaron la noticia en el 42.º aniversario de la película, que se convirtió en un éxito de taquilla con casi 100 millones de dólares recaudados en todo el mundo e inspiró el exitoso álbum del mismo nombre.

"Prince es, sin duda, uno de los músicos más excepcionales y brillantes que hemos tenido", declaró el productor Orin Wolf en un comunicado de prensa. "Lo que logró con 'Purple Rain' en 1984 —la canción, el álbum y la película— es una muestra del arte de hacer música y lo exhibe al más alto nivel. Será igual de emocionante para el público actual que cuando escuchamos estas canciones por primera vez en nuestros radiocasetes".

De qué trata Purple Rain Esta es la sinopsis oficial del espectáculo: “Minneapolis, 1984. Una nueva era de la televisión musical está creando estrellas de la noche a la mañana. Un joven y carismático artista conocido como 'The Kid' parece el líder perfecto para llevar a sus compañeros de banda al estrellato. Pero cuando su pasado amenaza todo lo que ha construido, tendrá que abrirse camino a través de la oscuridad y alcanzar el estrellato al que pertenece”. La adaptación teatral incluye más de 20 de los éxitos más emblemáticos de Prince, como “When Doves Cry”, “I Would Die 4 U”, “Take Me With You” y “The Beautiful Ones”.

Estrenada en 1984, Purple Rain marcó el debut cinematográfico de Prince. Además de su éxito en taquilla, la banda sonora de Purple Rain recibió dos premios Grammy, tres American Music Awards, dos Brit Awards y un Oscar a la mejor banda sonora original. El álbum se mantuvo en el número 1 de la lista Billboard 200 durante 24 semanas.

Purple Rain estará dirigida por Saheem Ali (Buena Vista Social Club), con libreto del dramaturgo y guionista Peter Duchan (Dogfight), música a cargo de Jason Michael Webb (MJ the Musical) y coreografía de Ebony Williams. Bobby Z y Morris Hayes, quienes trabajaron con Prince durante años como compañeros de banda y colaboradores musicales, asesoran la producción musical. El musical se estrenó en 2025 en el histórico State Theatre de Hennepin Theatre Trust en Minneapolis, ciudad natal de la superestrella.

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